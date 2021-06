Claude Girard veut être encore là

En attente d’une chirurgie majeure, Claude Girard a longuement hésité pour prendre sa décision à savoir s’il serait à nouveau candidat au siège numéro 6. « Jusqu’au mois d’avril, je ne me présentais pas pour un autre mandat de quatre ans.

Aujourd’hui ma décision est prise, car j’aime définitivement ce que je fais et je serai à nouveau candidat. »

Dès le début de la conversation, le conseiller municipal, Claude Girard avoue qu’il y a 4 ans, il croyait pourvoir tout changer. « Je crois honnêtement qu’il faut environ 4 ans pour tout absorber en politique municipale. C’est vrai que tout est possible, mais il faut apprendre à le faire en respectant les différentes procédures pour le faire. » Le conseiller au siège numéro 6 a tenu à rendre un hommage particulier à l’ancien directeur général, Jean-Sébastien Gagnon. « Jean-Sébastien était un directeur général extraordinaire qui nous a fait partager sa vision pour tout améliorer les différents services aux citoyens. Je dirais que tous les services ont été améliorés et tout le monde a répondu positivement à ces changements. »

Meilleure relation

Claude Girard ne cache pas que ses relations avec la mairesse, Manon Cyr, étaient un peu difficiles il y a quatre ans. « J’ai appris à connaitre Manon et cela me fera vraiment plaisir de travailler avec elle si nous sommes élus. Il y a quatre ans, j’avais des attentes. Il y a eu de belles réalisations et il reste encore du travail à faire. Je me présente donc pour poursuivre ce travail avec ceux qui seront élus. Il y a de beaux projets qui s’en viennent pour Chibougamau et je veux être là pour les réaliser. J’aime ma ville et suite à ma prochaine chirurgie, j’aurai une meilleure qualité de vie et je serai prêt pour un autre quatre de réalisations. »