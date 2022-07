Clic Santé lance un nouveau service

Clic Santé lance son tout nouveau « Compte Clic » permettant aux citoyens d’avoir accès plus aisément à des rendez-vous pour eux, pour leurs enfants ou pour des personnes auprès de qui ils agissent comme proche-aidant par exemple.

Le portail, qui a récemment subi une cure de rajeunissement en améliorant son visuel pour en faciliter l’accessibilité, « permet une expérience agréable pour l’utilisateur en simplifiant comme jamais auparavant la prise de rendez-vous. »

Le « Compte Clic » donne aussi accès à l’historique des rendez-vous passés, de planifier ceux à venir, en plus de regrouper en un même endroit ses propres rendez-vous et ceux de ses proches.

Pour Clic-Santé, l’amélioration de l’accès aux soins de santé passe par l’implication du citoyen dans la gestion de ses rendez-vous. Pour créer votre « Compte Clic », rendez-vous sur clicsante.ca.

À propos de Clic-Santé

Clic-Santé est le portail de prise de rendez-vous québécois qui a permis la distribution de plus de 31 millions de rendez-vous en 2021. Clic-Santé est utilisé par plus de 7,1 millions d’utilisateurs uniques au Québec et plus de 60 000 membres du personnel du réseau de la Santé québécois en sont des utilisateurs formés et opérationnels. Portail citoyen pour la vaccination, les prélèvements et les rendez-vous avec des professionnels de la santé partout au Québec, Clic-Santé offre plus de 200 types de services différents en établissement, en CLSC et en pharmacie et est la solution de confiance du gouvernement et de la population en matière de prise de rendez-vous.