Compte de Taxes : « Si besoin est, nous allons faire quelque chose c’est évident » – Manon Cyr

Afin de répondre à la situation exceptionnelle créée par la crise de la COVID-19 et offrir un répit aux citoyens ainsi qu’aux commerçants, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a fait quelques suggestions. La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, nous donne son avis.

L’Union des municipalités du Québec suggère aux municipalités membres de suspendre l’application des taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales pour la prochaine période de versement, et ce, jusqu’au 31 mai 2020 ou à une date au choix de la municipalité, en fonction des échéances de versements. Ainsi, l’UMQ encourage les conseils municipaux à abaisser à 0% le taux d’intérêt exigé pour les taxes impayées, autant pour les propriétés résidentielles que commerciales.

Depuis le début de la crise du Coronavirus, le conseil municipal de Chibougamau suit la situation de très près. Vendredi dernier, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, était présente au point de presse du CRSSS lors de la confirmation d’un premier cas à Chibougamau. Toutes les municipalités du Québec sont sur un pied de guerre pour freiner la pandémie et Chibougamau et Chapais ne font pas exception à la règle. Nous avons joint Manon Cyr pour connaitre les intentions de la municipalité en ce qui regarde les comptes de taxes municipales. « Il y a eu un premier versement pour les comptes de taxes le 16 mars dernier. Le prochain aura lieu en juin. Il n’y a eu aucune décision de prise jusqu’à présent. Il est évident que le conseil va se pencher sur la question et si besoin est, nous allons faire quelque chose c’est évident. »