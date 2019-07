Dans la dernière édition de La Sentinelle, je lisais attentivement l’article du collègue Guy Tremblay sur une aventure désagréable qu’a connue un citoyen avec deux chiens. Ceux-ci sont venus le menacer sur son terrain, dans sa cour et même sur sa galerie. C’est alors que je me suis posé ces questions : « Qu’est ce qui est permis ? Quels sont mes droits et aussi quelles sont les obligations des propriétaires? Connaissez-vous votre règlement municipal sur le sujet? »

Bien entendu, je ne vous ferai pas l’énumération de tous les articles que comporte le règlement municipal concernant le contrôle sur les animaux. Je pense qu’il faut faire preuve de jugement et être respectueux d’autrui. Mais il y a deux ou trois points qui ont attiré mon attention. Tout d’abord, nul ne peut garder plus de deux chiens ou deux chats dans sa maison. Ce règlement est aussi valide aussi pour les appartements. Les chiens doivent être attachés en tout temps, même dans les sentiers pédestres sur le territoire de la ville. Et toute personne qui transporte un chien dans un véhicule ouvert doit l’attacher afin d’éviter qu’il ne quitte subitement le véhicule. Donc, selon le règlement, vous avez bien compris qu’un chien dans une boite de camionnette doit être attaché.

