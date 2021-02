Construction et rénovation 2020 : Baisse des demandes de permis à Chibougamau

L’ensemble du Québec a connu un été particulier au niveau de la rénovation en 2020. Premièrement, avec un arrêt de tous les chantiers de la construction pendant 6 semaines à cause de la COVID, mais aussi avec une reprise fulgurante au cours de l’été et une vague de rénovation qui a touché la province. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, cette vague de rénovation n’a pas eu le même effet sur l’augmentation des demandes de permis pour construction et rénovation à Chibougamau.

L’année 2020 a connu une très légère diminution des permis émis. Dans l’ensemble des secteurs d’activités, la ville a délivré 635 permis comparativement à 735 en 2019, peut-on lire dans le rapport des permis émis en 2020, rapport qui vient du département d’urbanisme de la Ville de Chibougamau. L’instabilité due à la COVID-19 a beaucoup joué sur les investissements des citoyens qui ont sans doute été plus réticents à faire des rénovations. D’après ce qui est mentionné dans le rapport, le fait que les bureaux de la Ville ont été fermés sur une longue période ne peut également être négligeable.

Selon les données du bilan de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier recensées au Québec a connu une diminution d’environ 7 % par rapport à la même période l’an dernier. Dans leur publication, l’APCHQ mentionne qu’il s’agit d’un bon résultat considérant la crise sanitaire et le fait que le premier semestre de 2019 constituait le meilleur début d’année pour la construction résidentielle depuis 2010.

Les valeurs en baisse

La valeur déclarée des travaux pour Chibougamau est de 16 321 381 $ alors qu’elle était de 21 814 259 $ en 2019, soit une baisse de plus de 25 %. Pour ce qui est des valeurs déclarées, on nous mentionne qu’il faut cependant prendre en considération, qu’en 2019, il y a eu plus de constructions de grande envergure comme les nouveaux bureaux du ministère des Ressources naturelles.

La tendance est la même au niveau québécois. La valeur des permis de rénovation délivrés par les villes de la province s’élevait à 898 millions de dollars au cours du premier semestre de 2020, soit une baisse de 26 % comparativement au premier semestre de l’année précédente. Une diminution de la valeur des permis de rénovation a été observée dans toutes les régions administratives, à l’exception de celle de Saguenay–Lac-Saint-Jean où elle est demeurée stable.

L’été, on rénove

Comme dans l’ensemble de la province, c’est la période estivale qui été la plus active. La période de mai à septembre, selon les données de la Ville de Chibougamau, a été la plus achalandée alors qu’une très grande majorité des permis ont été délivrés, soit près de 73 % de ceux-ci, ce qui cependant est semblable aux années antérieures.

Des 635 permis émis en 2020, 464 sont des permis de rénovation et huit le sont pour de nouvelles constructions, ce qui est en deçà de la moyenne des dix dernières années qui est de 533 permis de rénovation et de vingt pour les nouvelles constructions.

Quand on regarde les chiffres de 2020, la plupart des indicateurs sont à la baisse. Nombre de permis – 13,6 %, valeur déclarée pour l’ensemble des permis : – 25 %, revenu de permis – 16,2 %, nombre de constructions neuves – 53 % et les valeurs déclarée pour constructions neuves – 29 %.

Du côté de Chapais

En 2020, le Service de l’urbanisme a délivré 228 permis de construction ou de rénovation, comparativement à 164 permis en 2019. Ce qui correspond à une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente. La valeur déclarée des travaux pour l’année 2020 est de 5 068 422 $, comparativement à 2 381 677 $ en 2019, ce qui correspond à une hausse d’environ 112 %.

Au total, il y a eu trois nouvelles constructions, soit deux immeubles résidentiels de type modulaire et un immeuble industriel, soit le complexe de serres de Serres bleues. La balance des permis est reliée à des projets de rénovation.