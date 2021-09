Corner Bay avant Joe Mann

Malgré les belles promesses contenues dans un rapport technique sur le projet minier Joe Mann, Doré Copper accordera une priorité de développement à Corner Bay.

« Il y a peut-être moins d’or à Corner Bay, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de cuivre qu’à Joe Mann », assure le président de Doré Copper, Ernest Mast.

Le rapport technique sur Joe Mann, préparé par la firme indépendante SLR Consulting et rendu public le 10 septembre, fait état de ressources minérales inférées de 608 000 tonnes, avec une teneur en or de 6,78 grammes par tonne, une teneur de cuivre de 0,24 %. On parle ici de 133 000 onces d’or et de 3 281 000 livres de cuivre.

Le rapport technique sur Corner Bay, au sud d’Oujé-Bougoumou, est attendu d’ici la fin septembre. « Nous nous attendons d’y atteindre notre cible de cinq millions de tonnes de ressources », fait savoir M. Mast.

Exploitations en étoile

Ce dernier pense qu’il est possible d’avancer simultanément les deux projets mais que, si des restrictions d’ordre financier survenaient, la priorité serait accordée à Corner Bay. Éventuellement, les profits de ce gisement seront investis dans Joe Mann.

Quoi qu’il en soit, Doré Copper conservera sa stratégie d’un réseau d’exploitations en étoile, les projets miniers comme Joe Mann, Corner Bay, Devlin et autres rayonnant autour du concentrateur Copper Rand, qui sera remis en opération.

Un bon potentiel

SLR Consulting a visité le projet minier le 16 juin dernier, mais son estimation est basée sur 461 analyses de forages complétés entre 2004 et 2021. Le cout de son rapport n’a pas été révélé.

La firme a examiné les budgets, les travaux proposés et le programme d’exploration de Doré Copper et les approuve.

« Il existe un bon potentiel pour augmenter les ressources minérales de Joe Mann », écrivent les auteures, Valérie Wilson et Marie-Christine Gosselin. « Des études techniques et de l’exploration additionnelles sont garanties. »

Selon les auteures, la plupart des infrastructures du site, fermé en 207, sont demeurées en bon état, par exemple deux puits, la connexion avec le réseau électrique provincial et divers bâtiments.

« C’est le premier rapport officiel sur le projet Joe Mann, commente Ernest Mast. Ce rapport confirme qu’il y a de l’or et du cuivre, des ressources en termes de quantité et de qualité. Ça dit qu’il faut des forages additionnels pour augmenter la grandeur des ressources. Ce point est important. Avec plus de forages, nous pouvons obtenir une ressource plus grande, et la possibilité d’entrer en production est plus élevée. »

Plus de 5 M$ en dénoyage

SLR Consulting estime que Doré Copper devra dépenser 2 282 500 $ pour sa phase 1, c’est-à-dire pour 2021-2022.

Le cout de la phase 2, commençant en avril 2022, passerait à 12 985 M$. Près de la moitié de ce budget sera consacré à enlever l’eau de la mine, ce qu’on appelle dénoyage.

« Il faut demander un permis, fait observer le président de Doré Copper, parce que l’eau doit être traitée avant qu’elle n’entre dans un cours d’eau. Nous avons fait de l’échantillonnage d’eau à chaque étape de 100 mètres jusqu’à 1 000 mètres de profondeur et nous pouvons dire qu’elle est très propre. Il n’y a pas d’acidité, il y a quelques métaux dissous, principalement le fer. »

Recommandations

SLR Consulting a formulé plusieurs recommandations à Doré Copper au niveau de l’échantillonnage, de la méthodologie et du forage.

« Nous allons y apporter quelques variations, commente Ernest Mast. Si nous voulons faire avancer ce projet comme il se doit, probablement qu’il faudrait mettre en place la majorité des recommandations. Mais elles ne sont pas toujours nécessaires. Par exemple, on demande de changer la base de données pour un modèle Excel, mais ce n’est pas nécessaire, on peut le faire de la même manière. »

En entrevue en juin dernier, M. Mast estimait que l’extraction pourrait commencer dans trois ans et durer entre 12 à 15 ans.

Légende: Le concentrateur Copper Rand se trouve au milieu des gisements de Doré Copper. Sa remise en opération pourrait se chiffrer à 15 M$. (Gracieuseté Doré Copper)