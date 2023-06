Course 3D – Courir cinq kilomètres – Un défi personnel ou en équipe

Le mardi 6 juin, en après-midi, les élèves, le personnel et les parents de l’école La Porte-du-Nord, inscrits au Défi du directeur (3D), participeront à une course à pied de cinq kilomètres. Les participants auront 45 minutes pour compléter le parcours.

Le coup d’envoi de cette activité qui se tiendra sur la piste d’athlétisme de l’école sera donné à 16 h 15. « Deux jours avant la fin (26 mai) de la période d’inscription, 50 élèves étaient inscrits à cette épreuve », explique Rémi Fortin, technicien en loisirs. Les participants pourront courir les cinq kilomètres, seul ou en équipe de deux à cinq élèves.

Faire bouger les jeunes

« Le but de l’activité consiste à faire bouger les jeunes et de les initier à la course tout en leur lançant le défi de réussir leur parcours. Lorsque les participants sont en équipe, ils se divisent la distance de façon égale. Toutefois, chacun devra obligatoirement parcourir au moins un kilomètre en courant. »

Il sera possible de marcher une partie de l’épreuve, mais pas au complet. « Certains vont préférer réaliser le parcours en équipe pour le faire le plus vite possible. D’autres se lanceront le défi de le faire seul à leur rythme. Même si on le fait en mode jogging très léger, ce n’est pas grave. Le temps de réalisation importe peu », ajoute-t-il.

Entrainement

Pour se préparer à la Course 3D les élèves ont eu la possibilité de participer à de la course à pied à chaque début de période d’éducation physique. « Ils ont eu droit à un programme d’entrainement individuel. De plus, quelques périodes d’entrainement ont eu lieu (26, 29 et 31 mai) après l’école. »

Chaque élève qui complétera le parcours (seul ou en équipe) recevra un billet pour le tirage d’un vélo. L’élève recevra un billet supplémentaire si un de ses parents complète l’épreuve avec lui.