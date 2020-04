Covid-19: Stress, anxiété et déprime pourraient y être associés

Il peut y avoir différentes réactions reliées à la pandémie que nous vivons présentement. C’est définitivement une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci peut donc affecter certaines personnes physiquement mais aussi sur le plan psychologique. Dans un tel contexte, certaines personnes vivront des réactions au stress, anxiété et déprime. Si les signes que votre état s’aggrave, il sera important d’aller chercher de l’aide.

Stress, anxiété et déprime

Il y a des outils pour vous aider à minimiser les répercussions de ces réactions dans votre vie. Il d’abord être capable de les identifier. Le Stress est une réponse psychologique à une situation anormale. Il fait partie intégrante à notre existence. La stress apparaît et disparaît de lui-même selon que l’on est en présence ou non de facteurs de stress. Un exemple, si vous êtes stressé au travail et que celui-ci s’atténue le soir à la maison, le travail peut donc être identifié comme un facteur de stress.

Contrairement à la peur qui est une réponse à une menace définie, et bien réelle, l’anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L’anxiété se manifeste lorsque nous croyons qu’un événement dangereux ou malheureux peut survenir et que nous l’anticipons.

Pour le dernier et non le moindre, la déprime serait selon le Multidictionnaire un état passager de lassitude, de découragement et de tristesse. » La déprime peut elle aussi se manifester de façon physique et psychologique et son intensité varie d’une personne à l’autre.

Plusieurs manifestations

Ces différentes réactions peuvent se manifester de plusieurs manières chez une personne, soit : physique ( différents maux, difficultés de sommeil, diminution de l’appétit manque d’énergie), psychologique et émotionnel (inquiétude et insécurité, sentiment de dépassement, un faux discours intérieur, vision négative des choses, sentiment de découragement) , comportemental (difficultés de concentration, agressivité, pleurs, isolement, difficulté à prendre des décision, augmentation de la consommations, soit alcool, drogues et médicaments.

Prendre soin de soi

Dans un contexte de pandémie, ces manifestations sont normales. La plupart des gens possèdent els ressources et les facultés pour s’adapter. Il y a aussi des moyens pour aider à minimiser les répercussions comme bien s’informer. Prendre soin de soi en demeurant attentif à nos émotions et réactions. Pratiquer une activité physique. Une bonne alimentation et de bonnes heures de sommeil. Limitez les facteurs qui causent du stress en préférant écouter de la musique et prendre un bon bain chaud. Rester en contact avec des gens que vous aimez. Posez vos limites et apprenez à déléguer et à accepter l’aide des autres.

Quand chercher de l’aide?

Il y a des signes qui peuvent indiquer que votre état s’aggrave. Sur le plan physique (sensation d’étouffer, difficultés de sommeil importantes, perte de poids et fatigue marquée). Plan psychologique et émotionnel : (peurs envahissantes, sensation de panique face au virus, pensées négatives envahissantes, perte de plaisir). Plan comportemental (difficulté à assumer les tâches quotidiennes, surveillance constante des symptômes reliés au virus, pleurs intenses et fréquentes, conflit avec l’entourage, manque de concentration et abus de drogues, d’alcool et médicaments.

Si vous notez la présence de plusieurs de ces signes, il pourrait être bénéfique pour vous d’aller cherche de l’aide.

Ne pas hésiter à demander de l’aide

Différents services sont en place pour ceux et celles qui éprouvent des difficultés :

www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca

Info-social au 811, ligne d’intervention au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), Tel-Aide au 1 888 600-AIDE (1 888 600-2433), Tel-jeunes 1 800 263-2266, Ligne parents 1 800 361-5085.