La Grande Alliance permet de protéger plus de 20 % du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James avec la création de 23 nouvelles réserves de territoire aux fins d’aire protégée (RTFAP) qui ont été désignées récemment.

La région d’Eeyou Istchee Baie-James comptait à ce jour 12 % d’aires protégées. Avec l’ajout de ces 23 nouvelles RTFAP, la proportion sera reportée à 23 %. La superficie totale protégée sera d’environ 39 000 km². Un communiqué de la Grande Alliance précise qu’il s’agit d’une avancée importante pour la Grande Alliance, pour laquelle la conservation de la biodiversité et la protection du territoire dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, notamment par la création d’un réseau d’aires protégées interconnectées, sont au cœur de la démarche d’accessibilité sociale associée aux futurs projets de développement socioéconomique. La création de ces 23 nouvelles RTFAP vient confirmer la mobilisation des partenaires impliqués dans la protection du territoire tout en ajoutant de la prévisibilité au développement économique et social dans cette région nordique.

Les prochaines étapes

Cette annonce du Gouvernement du Québec et du gouvernement de la nation crie marque le début de la démarche qui comportera plusieurs étapes avec, pour but, l’octroi d’un statut légal de protection aux territoires visés. Il s’agit d’une démarche à laquelle pourront prendre part les habitants comme les utilisateurs du territoire de la région d’Eeyou Istchee Baie-James.

Les étapes qui s’amorceront sous peu sont les travaux d’acquisition de connaissance et la consultation publique permettant la délimitation finale des territoires. Par la suite, ce sera la rédaction des plans de conservation. Ensuite, ce sera la réalisation de l’ensemble des travaux entourant la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social découlant des obligations de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

L’objectif visé est la création de réserves de biodiversité sur ces RTFAP. Dans certains cas, des portions de territoire pourraient se voir attribuer le statut de protection de parc national.

Respect de ses engagements

Le communiqué précise que, pour le Gouvernement du Québec, la création de ces nouvelles aires protégées lui permettra de contribuer significativement au respect de ses engagements en matière d’environnement et de conservation de la biodiversité, tant auprès de ses partenaires immédiats qu’à l’international. Le Gouvernement du Québec s’était engagé à consacrer 17 % du territoire terrestre et d’eau douce québécois aux aires protégées, dont 20 % au nord du 49e parallèle avant la fin de 2020. Cet objectif a donc été transposé à Eeyou Istchee Baie-James.