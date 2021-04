Daniel Morin devient le nouveau DG du club de golf

C’est le 6 avril prochain que Daniel Morin débutera dans ses nouvelles fonctions de directeur général du Club de golf de Chibougamau-Chapais. Il remplacera Michel Lallemand qui a décidé de prendre une retraite bien méritée.

La semaine dernière, nous avons rencontré le président du Club de golf de Chibougamau-Chapais, Philippe Boudreault, en compagnie du directeur général, Michel Lallemand, et de celui qui le remplacera à compter du 6 avril, Daniel Morin. « Nous avons reçu de bonnes candidatures et, parmi celles-ci, trois candidats ont passé une entrevue. Daniel Morin a définitivement montré une bonne préparation et, le 9 mars dernier, le conseil d’administration a officialisé ce choix. Nous sommes très satisfaits de celui qui va remplacer Michel Lallemand au poste de directeur général », a souligné le président Philippe Boudreault. De son côté, Daniel Morin a précisé : « Lorsque j’ai pris ma retraite de la Sûreté du Québec, j’avais souligné que je n’étais pas pressé de me trouver un nouveau défi. L’hiver, j’ai une petite compagnie de déneigement et je veux aussi continuer à m’occuper des jeunes avec les Ambassadeurs. Je voulais un emploi où je pourrais travailler en m’amusant et le poste de directeur général du Club de golf de Chibougamau-Chapais ne pouvait pas mieux tomber. Cela est arrivé juste au bon moment et j’en suis très heureux. »

En bonne santé

Daniel Morin a définitivement fait un choix en posant sa candidature, mais un choix éclairé comme il le mentionne au cours de la conversation. « Le club de golf est en bonne santé. Tout fonctionne merveilleusement bien. Je vais aussi pouvoir effectuer la transition avec Michel qui sera disponible pour partager les différents dossiers. Je connais beaucoup de monde dans la région et le club de golf rejoint plusieurs amateurs de sport et j’en suis un. C’est donc un domaine qui m’intéresse grandement et je suis assuré de ne pas regretter ma décision. »