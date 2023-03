Dario Naud prend la relève de la compagnie Air Pro

C’est depuis la semaine dernière que Dario Naud a fait l’acquisition de la compagnie Air pro qui était la propriété de Serge Audet. M. Naud a bien l’intention de continuer dans la même direction que faisait M. Audet depuis plusieurs années.

« Je travaille déjà avec Serge depuis un bout de temps et j’avais le gout de me lancer dans l’aventure de l’entrepreunariat », dit Dario Naud. Il faut dire que le côté des affaires, il le tient de son père André. « J’ai été impliqué 6 ans avec lui au Manoir Providence. J’ai des blocs à moi. Je suis prêt à relever le défi et à avoir ma propre entreprise », souligne le nouvel acquéreur. Dario Naud a voulu souligner que Serge Audet allait continuer à travailler avec lui pour un certain temps afin de bien faire les choses. « Il va continuer à travailler un bout de temps avec nous pour nous apprendre toutes les ficelles du métier », précise-t-il.

Services

M. Naud ne veut pas changer la nature de l’entreprise. Il veut continuer à offrir les mêmes services, comme par exemple, le déblocage de canalisation bouchée ou gelée, l’entretien de système de ventilation commerciale, l’inspection de drain français par caméra et, depuis quelques années, le marquage des rues pour la Ville de Chibougamau. Dario Naud qui est à constituer son équipe veut aller plus loin encore. Il croit que tous les futurs propriétaires devraient faire inspecter le drain de leur future demeure. « C’est un investissement qui peut rapporter gros et prévenir beaucoup de problème. Est-ce qu’il est en bon état? Va-t-il boucher bientôt? Doit-il être nettoyé? », relève-t-il. Également, dans un avenir rapproché, il veut se pencher sur le nettoyage des conduites de ventilation résidentielles qui, selon lui, doivent, elles aussi, être nettoyées.