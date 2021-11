Darquise Saint-Georges reçoit le Prix Hommage Ainés

Organisé par la Table régionale de concertation des ainés du Nord-du-Québec, le Prix Hommage Ainés du gouvernement du Québec a été remis par le député du comté d’Ungava, Denis Lamothe.

C’est à la salle de l’âge d’or Les Intrépides, le 16 novembre dernier, que le maitre de cérémonie et directeur de la Table de concertation des ainés NDQ, Luc Néron, a procédé à une petite cérémonie dans le but de rendre hommage à Darquise Saint-Georges. C’est le député d’Ungava, Denis Lamothe, qui a remis le prix à madame Saint-Georges. Ce dernier a profité de l’occasion pour souligner l’importance du bénévolat dans une ville comme Chibougamau et féliciter les ainés qui ont toujours leur place dans notre société. La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a aussi souligné les mérites de Darquise Saint-Georges et sa grande implication dans la cause des ainés.

C‘est la présidente de la Table de concertation des ainés NDQ, Lucette C. Larochelle, qui a expliqué : « Le Prix Hommage Ainés du gouvernement du Québec vise à souligner l’apport d’une personne ainée œuvrant bénévolement dans sa région pour favoriser le mieux-être des personnes ainées ainsi que leur participation accrue à la société. » Madame Larochelle ajoutait que la personne ainée engagée dans son milieu laisse une empreinte positive à travers le temps : la réussite, l’innovation, l’énergie et l’honneur. Pour la remercier, elle a remis un tableau à la lauréate qui a été réalisé par une artiste chapaisienne, Diane Boucher.

60 ans de bénévolat

Le maitre de cérémonie, Luc Néron, a tenu à livrer un témoignage sur cette dame qui a eu à cœur la qualité de vie dès sa jeunesse. Quel que soit le milieu où Darquise Saint-Georges a œuvré, ses actions étaient presque toujours orientées en ce sens. « En participant à des activités auprès des jeunes de diverses écoles ou autres groupes du milieu, elle a pu transmettre ses connaissances et développer des liens intergénérationnels ainsi que les valeurs d’entraide et de solidarité qui lui sont chères » a précisé ce dernier. Il ajoutait : « Étant une femme très présente dans son milieu, et en incitant les autres ainés à continuer à faire des activités dans leur localité, elle véhicule une image réaliste du vieillissement soit qu’une personne est utile à sa communauté quel que soit son âge. »

Alors qu’elle fait du bénévolat depuis plus de 60 ans, il serait plus facile de nommer les organismes où elle ne s’est pas impliquée et elle a fait sa marque partout par ses talents d’organisatrice et son expérience dans divers domaines.