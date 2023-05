De meilleures retombées minières pour la région

Le nouveau président de l’Union des municipalités du Québec et maire de Varennes, Martin Damphousse, était de passage à Chapais dans le cadre de sa tournée des régions et ce n’est pas par hasard s’il a commencé par le Nord-du-Québec.

Jusqu’au 21 juin prochain, il entamera une discussion avec le milieu municipal sur les thèmes suivants : l’habitation, l’itinérance, les changements climatiques, la mobilité et le développement économique.

Nord-du-Québec

Ce n’est pas une coïncidence si le nouveau président de l’UMQ a débuté sa tournée par notre région. « Le Nord-du-Québec n’est pas seulement un joueur important, il est un joueur essentiel. J’ai volontairement commencé ma tournée par le nord parce que je veux en connaitre plus sur votre réalité. Les enjeux de votre région, je ne les connais pas comparativement aux autres. Je veux les connaitre pour mieux les défendre », dit-il.

Avec les élus, il a parlé de mines et de la forêt, mais également d’autres enjeux importants comme celui de l’énergie, de logements, de rareté de main-d’œuvre. « En connaissant vos défis, je serai mieux outillé pour les défendre », estime-t-il.

Redevances minières

Le nouveau président de l’UMQ est convaincu que nos municipalités ont besoin de plus d’outils pour faire face au boom minier qui s’en vient. Selon lui, l’enjeu principal devrait être les redevances minières qui sont perçues de l’exploitation. « Quand j’ai mieux compris ce qu’elles reçoivent [les municipalités], surtout pour les villes hôtesses, il y a certaines choses que je ne comprends pas et que j’ai le devoir de me faire expliquer par la ministre… », souligne M. Damphousse.

Il perçoit une forme d’iniquité qui est flagrante et qui n’existe pas dans d’autres industries. Les sommes perçues par le gouvernement comme redevances sont importantes et les minières font des profits astronomiques. Il croit qu’il doit y avoir une répartition de la richesse à ce niveau, quitte à faire une nouvelle redevance pour aider les municipalités qui ont beaucoup de défis et souvent des moyens limités. Ce sera l’un des points qu’il se promet d’apporter lors de la prochaine négociation du pacte fiscal des municipalités. Il faut que les grandes villes nordiques soient vraiment mieux outillées.

Nos forêts

Le président de l’UMQ a été également à même de constater une autre richesse de notre région et du Québec : la forêt. Depuis le début de sa tournée, il a constaté l’immensité du territoire. « Nous voyageons de jour. J’ai pu constater tout le potentiel de nos forêts et de notre territoire », lance-t-il.

Selon lui, le produit intérieur brut (PIB) qui est originaire de nos forêts, « il faut être capable de l’exploiter intelligemment ».

L’UMQ est au fait du dossier du caribou forestier et elle fait partie de la solution. Selon M. Damphousse, le fait que cet enjeu touche directement plusieurs municipalités membres de l’union, elle [l’union] se doit de faire partie du débat. « Nous avons le devoir et la responsabilité de nous impliquer dans le débat et même de trouver des solutions avec les municipalités », mentionne-t-il.

Un autre défi qui attend l’UMQ dans les prochaines semaines, c’est la négociation d’un nouveau pacte des municipalités. Le président Damphousse est conscient que c’est d’une importance capitale. « C’est un défi énorme. J’ai hâte de travailler le dossier et d’avoir des rencontres avec la ministre Laforest. Nous sommes confiants d’arriver avec des ententes qui vont satisfaire le milieu municipal », croit-il. Selon lui, par le passé, il y a eu de belles avancées. Il parle notamment de la progression du point de la TVQ qui a été un élément essentiel pour les villes, et il reste maintenant à en faire une loi. « Avec l’inflation que nous connaissons présentement, les montants disponibles sont énormes », nous laisse-t-il savoir.

Mairesse Lessard

C’est la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, qui accueillait le président Damphousse dans sa municipalité en compagnie des élus régionaux. Puisqu’elle fait partie du CA de l’UMQ, elle représente la région Nord-du Québec. En plus d’y défendre les intérêts de la région, la mairesse de Chapais apprécie l’expérience puisqu’elle peut discuter avec des collègues d’autres municipalités pour aller chercher des idées autant pour sa ville que pour toutes les régions. Un autre aspect qu’elle veut aussi promouvoir, c’est de rendre encore plus accessible la politique municipale, faire comprendre aux gens que leur ville peut faire plus. C’est d’ailleurs un défi qu’elle s’était donné au tout début de son mandat et qui lui tient encore à cœur un an après son arrivée. Des actions concrètes seront bientôt présentées à sa population.