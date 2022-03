De nouvelles mesures à Eeyou Istchee

Le Grand Conseil des Cris a rendu public le 25 février son plan de gestion du déconfinement.

La première phase du déconfinement se déroulera du 25 février au 10 mars. Les personnes âgées de 18 ans et plus seront considérées comme pleinement vaccinées que si elles ont reçu trois doses.

Les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées, qui arrivent d’une région à risque et qui n’ont pas été testées dans les 72 heures précédentes, devront être testées le jour de leur arrivée et restreindre leurs activités durant les dix jours suivants. Les endroits publics intérieurs leur sont interdits; ces personnes ne doivent pas se rendre dans d’autres résidences. Elles peuvent se rendre à leur travail, masquées et gantées de manière appropriée, avec la permission de leur employeur.

Phases subséquentes

Dans la phase 2, du 11 mars au 24 mars, le protocole de restriction des activités diminue à sept jours, pour disparaitre dans la phase subséquente, commençant le 25 mars. Les gens venant d’une région à risque doivent néanmoins se soumettre à des tests.

« Ce plan de déconfinement va seulement fonctionner avec votre participation responsable et active, a dit la grande cheffe du Grand Conseil, de Mandy Gull-Masty. Si une communauté a une éclosion, ça pourrait arriver qu’elle reste en phase 1 ou phase 2, pour une période plus longue. »

Éducation

Au moment d’écrire ces lignes, les étudiants étaient retournés à l’école dans la plupart des communautés, hormis l’école secondaire de Waswanipi où l’enseignement se faisait uniquement en ligne. Les activités parascolaires étaient également restreintes.

La présidente de la Commission scolaire crie, Sarah Pash, a prévenu que la situation pouvait changer très vite et exhorté parents et étudiants à consulter régulièrement site Internet et médias sociaux pour des mises à jour.

Le port du masque, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains demeurent en place. Pour ce qui est de l’éducation postsecondaire, le personnel rentrait au bureau le 28 février.

Statistiques

En date du 25 février, Eeyou Istchee comptait 114 cas actifs et 28 hospitalisations. Depuis le début de la pandémie, on compte quatre morts et 2 005 guérisons, pour un total de 2 123 cas.

Malgré une amélioration de la situation permettant un relâchement des restrictions, le variant Omicron a frappé durement Eeyou Istchee cet hiver et deux unités d’intervention d’urgence ont été aménagées près de l’hôpital de Chisasibi. Elles servent de salle d’attente et de triage.

Vaccination

La population d’Eeyou Istchee de plus de cinq ans est vaccinée à la hauteur de 74 %; la tranche d’âge la plus vaccinée (88 %) se situe chez le groupe d’âge entre 12 et 18 ans.

Le taux de vaccination varie considérablement d’une communauté à l’autre. À Mistissini, seulement 51 % des 18 ans et plus ont reçu leurs trois doses, alors que ce taux s’élève à 89 % à Whapmagoostui. À Oujé-Bougoumou, 19 % des 5 à 11 ans sont vaccinés, un chiffre qui grimpe à 79 % à Whapmagoostui et Wemindji.

Les communautés côtières montrent un taux de vaccination nettement plus élevé que celui de celles de l’intérieur des terres. Ces chiffres n’incluent pas les Cris dont l’adresse principale est hors d’Eeyou.

La ligne d’aide Wiichihiiwaauwin (1-833-632-4357 ) est ouverte 24 heures sur 24 et sept jours par semaine pour ceux et celles qui ont besoin de parler. Des locuteurs cris et des ainés sont disponibles.