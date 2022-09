Demandes électorales : Des enjeux de main-d’œuvre pour Chibougamau et Chapais

Les mairesses de Chibougamau et de Chapais s’entendent assurément sur ce point quand on leur demande quels sont les souhaits faits aux différentes formations politiques. La région a besoin d’un coup de main pour contrer les problèmes de main-d’œuvre et lutter contre le navettage. Elles ont aussi exprimé des souhaits qui sont bien propres à chacune de leur municipalité.

Plus d’écoute

Les premières revendications de la mairesse de Chapais vont vers la région. « Notre région est particulière et nous avons besoin des mesures adaptées à cette particularité, lance d’emblée Mme Lessard. Nous avons besoin de plus d’écoute, de compréhension et de représentation. Notre région est tellement grande que les mesures qui sont prises sans égard à notre statut n’aident pas la région, même si elles peuvent sembler efficaces plus au sud. » Cette volonté a aussi été exprimée par la mairesse de Chibougamau qui va dans le même sens. « Nous avons besoin de mesures fiscales pour attirer des gens afin de combler le manque de main-d’œuvre. »

La réflexion de la mairesse de Chapais va au-delà de mesures qui touchent uniquement la région. Dû à l’éloignement et la distance entre certaines villes, il y a des réalités qui sont différentes d’une municipalité à l’autre. « C’est important d’avoir des représentants de toutes ces réalités-là pour que tous soient entendus. Les villes de Chapais et Chibougamau ont des particularités que n’a pas Matagami par exemple et vice versa. Il faut tenir compte de ça. C’est important selon moi. L’exercice sera probablement compliqué, poursuit-elle, mais il faut que tous soient entendus et compris. »

Chapais

La mairesse Lessard a bien entendu des demandes qu’elle va exprimer aux candidats de la prochaine élection dans l’espoir d’être entendue pour améliorer le sort de sa ville. La pénurie de logements touche aussi la ville de Chapais, mais dans une proportion un peu différente. C’est que le prix des maisons étant un peu moins élevé permet à plus de gens d’acquérir une propriété ce qui réduit le besoin d’immeuble à logements comme tel, mais il faut des mesures encore une fois adaptées à cette réalité qui est vraiment propre à Chapais, » nous dit Mme Lessard.

Le conseil va devoir également se pencher sur l’état des infrastructures de la municipalité. « Nous n’avons toujours pas notre usine d’épuration des eaux usées, nos infrastructures souterraines également sont désuètes et devront être mises aux normes sans compter quelques bâtiments qui seront à restaurer dans un avenir rapproché. » Pour réaliser tous ces projets, il faut de l’argent et comme à Chapais il y a presque la moitié de ses revenus qui ne sont pas garantis d’une année à l’autre, qui proviennent de redevances gouvernementales ou d’ententes, la planification de travaux majeurs devient précieuse.

Dans le dossier du navettage, qu’il soit par avion et par la route, le problème est encore bien présent nous signale la mairesse Lessard. « Il faut faire quelque chose. Les sommes qui sont gagnées ici, mais qui sont dépensées ailleurs que dans la région, sont colossales. Il faut faire tourner l’économie d’ici. »

La Ville de Chibougamau a été entendue

Pour Mme Cyr à Chibougamau, elle a eu l’impression d’être entendue par le dernier gouvernement de la CAQ. « Par rapport au logement qui est un enjeu important ici, nous avons l’impression d’avoir été entendus avec le financement des deux immeubles à 20 logements qui ont été annoncés en aout 2021. » Elle espère que cet apport de nouveaux logements dans sa ville va aider, du moins en partie, à contrer le manque de main-d’œuvre dans sa municipalité.

Dans le domaine minier, Mme Cyr veut aussi que les autorités soient au fait que, oui, nous voulons des projets d’extraction de minerais, mais il faut que les deuxième et troisième transformations soient faites dans la région. « Notre région regorge de minerais. Pensons aux minéraux critiques et stratégiques, mais il faut absolument regarder comment faire de l’exploitation dans le respect de l’environnement, mais aussi aller vers la deuxième et la troisième transformation. Il faut transformer le minerai plus près de l’endroit où il est extrait. Nous sommes rendus à cette étape en ce moment. »