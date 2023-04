Dernière chance de voir l’exposition La ruée vers l’Art / Métamorphisme régional

Dans le cadre de la semaine minière qui se tient du 24 au 30 avril 2023, l’artiste Stéfanie Thompson présentera au public, pour une dernière fois, les six œuvres de son projet artistique géologique intitulé La ruée vers l’Art / Métamorphisme régional.

L’exposition se tiendra au Club de golf de Chibougamau du lundi 24 avril au mercredi 26 avril. Le géologue chibougamois Philippe d’Amboise a accompagné l’artiste lors leur périple sur la route Billy-Diamond qui a servi de source d’inspiration pour le projet. « L’activité principale aura lieu le mercredi. Philippe sera avec moi pour présenter les œuvres », explique Stéfanie Thompson. « La réalisation de ce projet vient d’une idée que j’ai eue de réunir l’art et la science. Ça ne s’était jamais vu de créer une série d’œuvres en lien avec l’expérience et l’expertise d’un géologue. Je désirais, avant tout, d’aller au-delà de ce qui s’était déjà vu. Ça fait partie de ma nature. J’ai toujours beaucoup d’idées et je sors des sentiers battus », ajoute l’artiste.

Une aventure artistique exceptionnelle

Elle rappelle que ce fut également pour le géologique Philippe d’Ambroise « toute une aventure ». « C’est une première que d’avoir eu cette idée qui m’a amenée ailleurs dans ma démarche artistique. Pour Philippe, ce fut l’occasion de le sortir de sa zone de confort. De plus, il vient de prendre sa retraite ce qui lui a permis d’essayer de nouvelles choses en allant plus loin dans le domaine géologique. » « Pour nous deux, ce fut un « plus » pour notre carrière. »

Six œuvres

L’artiste se déplacera de Matagami à Chibougamau pour participer à cette activité de la Semaine minière. Outre ses œuvres, elle apportera les chevalets, banderoles explicatives, moules en silicone utilisés le long de la route, les roches, médiums qui ont servi et autres articles pour réaliser ce projet.

Avec deux années d’attente pour acheter ses œuvres, l’artiste exposera à Chibougamau uniquement celles du projet artistique géologique La ruée vers l’Art / Métamorphisme régional. « De plus, les œuvres de ce projet sont toutes vendues. L’une s’en va en Ontario, une autre à Québec, Chibougamau et les autres à Matagami. C’est la dernière fois que je les expose », conclut-elle.