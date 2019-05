Des activités à Chibougamau pour les 24 heures de science

Les 10 et 11 mai se tiendra la 14e édition du festival scientifique panquébécois 24 heures de science, qui fait également partie de l’Odyssée des sciences.

Petits et grands pourront choisir parmi plus de 450 activités, quasiment toutes gratuites, dans toutes les régions du Québec : animations, excursions, conférences, observations astronomiques… Curieux et passionnés de science y trouveront leur compte.

L’astronomie

Lors de ces 2 journées, l’astronomie sera à l’honneur à Chibougamau. Le Club d’astronomie Quasar de Chibougamau propose plusieurs activités. Le public pourra découvrir l’exposition sur le Soleil à la bibliothèque municipale de la ville.

Pour en apprendre encore davantage sur notre étoile, il sera possible d’observer le Soleil grâce à un PST-Personal Solar Telescope pour voir notamment les protubérances solaires. À la tombée de la nuit, un autre astre sera visible : la Lune. Il y a 50 ans, l’Homme en a foulé le sol, c’est l’occasion d’observer les cratères lunaires grâce à des télescopes, accompagné de commentaires d’un astronome passionné. Et le voyage parmi les étoiles continue sous le planétarium du club d’astronomie.

Toute la programmation est disponible en ligne : www.science24heures.com