Des améliorations de l’ordre de 140 000 $ pour le Parc Lions

Au cours des prochaines semaines, le Parc Lions se fera une beauté alors que des travaux de l’ordre de 140 000 $ seront effectués à cet endroit.

Depuis plusieurs années, le Club Lions de Chibougamau amasse des fonds dans le but d’apporter des améliorations à son parc situé sur la rue O’Connell. Grâce à des partenaires financiers, le Club Lions de Chibougamau a décidé de passer à l’action comme l’explique Luc Letendre, l’un des responsables du comité. « Les travaux vont débuter très rapidement et vont se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juillet. Durant ces travaux, le parc continuera d’être accessible et sera fonctionnel pour les utilisateurs. »

De nouveaux modules

L’entrée principale du parc sera réaménagée, mais les plus grosses améliorations se situent dans l’acquisition de trois nouveaux modules qui viendront enrichir les différents jeux disponibles sur le site. L’un de ceux-ci sera conçu pour les personnes à mobilité réduite alors que les escaliers seront remplacés par des rampes. Il y aura aussi de nouvelles balançoires parents/enfants. « Le comité a voulu y installer de belles nouveautés qui seront très appréciées par les enfants, mais aussi par les accompagnateurs », ajoute Luc Letendre.

Inauguration

Le Club Lions de Chibougamau, toujours actif dans son milieu, devrait procéder à l’inauguration officielle du Parc Lions amélioré vers le début de septembre en compagnie des partenaires qui ont participé à cette réalisation.