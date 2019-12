Parfois, la vie nous réserve des surprises et, la semaine dernière, le journal a eu cette chance. Nous avons été invités par Jenny Dessureault à rencontrer des élèves extraordinaires au restaurant Les cuistots du 49e.

Ils sont une douzaine de jeunes âgés de 12 à 21 ans qui me préciseront « qu’ils apprennent à être autonomes pour vivre leur vie d’adulte ». Vous connaissez la plupart des restaurants à Chibougamau. Cependant, il y a un joyau très peu connu qui se trouve dans un local de l’école La Porte-du-Nord. Un restaurant très spécial alors que ce sont les élèves de la classe d’adaptation scolaire qui en sont les cuistots. Non seulement ils apprennent à cuisiner, mais aussi à faire une liste d’épicerie, calculer l’argent, faire les commissions à l’épicerie et, bien entendu, faire la vaisselle et le lavage.

Pourquoi ce projet?

À tour de rôle, ils nous expliquent que ce projet a pour but de les rendre plus autonomes. Il permet aussi de développer leurs habiletés sociales et d’interagir avec des inconnus. Cuistot du 49e leur permet de se surpasser et de combattre leurs peurs. Ce projet leur apporte aussi de la fierté et de la confiance.

La conversation se poursuit calmement et les intervenantes me soulignent que déjà le projet est un immense succès. Avec ce que l’on voit et entend, il n’y a pas que le projet qui est un succès, mais encore plus son but.

Une invitation

Le plus beau c’est qu’ils vous invitent à vous rendre découvrir leur univers alors qu’ils reçoivent quatre personnes à diner à des dates prédéterminées. Le cout est de seulement 10 $ par personne pour un menu incroyable préparé par des cuistots uniques qui vont définitivement vous charmer. Trois choix d’entrées, trois choix de plats principaux et trois choix de desserts. Le problème – vous allez probablement être très déçus -, est il ne reste pas beaucoup de places. Étant privilégié, j’ai immédiatement réservé et j’ai bien hâte de déguster le repas que me serviront mes nouveaux amis.

Pour les joindre, faites 1 581 579-0547.