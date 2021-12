Des fonds pour attirer et retenir les Chapaisiens

La ville de Chapais fait partie de neuf bénéficiaires du Nord-du-Québec qui ont reçu cet automne des subsides du Fonds d’initiatives nordiques, qui relève de la Société du Plan Nord. Chapais a reçu 44 334 $ du Fonds auxquels elle ajoute 9 000 $ de son propre budget afin de créer des outils promotionnels d’attraction et de rétention de citoyens.

Ce que cherche la Ville, ce sont essentiellement « des jeunes familles et des passionnés de plein air », précise celle qui est en charge du dossier, Geneviève Gleeton. Au printemps 2022, la Ville lancera une campagne de promotion. « On développe des outils avec la firme Visages régionaux, spécialisée en marketing territorial », de dire Mme Gleeton. Visages régionaux, qui a travaillé avec Waterloo, Lac-Mégantic et Portneuf, a notamment collaboré à l’analyse du lieu, aux consultations, à l’élaboration de la plateforme de marque et à l’élaboration d’une stratégie de communication complète. Des oriflammes avec l’image de marque de Chapais, le Nord, le vrai, ont déjà été installés cet été sur le boulevard Springer.

Pour la campagne de promotion, un micro site Internet sera créé, mais le site de la ville, Facebook et Instagram seront aussi mis à profit,

Banque de photos

Une banque de photos est en développement; aux photos prises cet été s’ajouteront celles de l’hiver qui approche. Une nouvelle carte du territoire sera créée. Des objets promotionnels, dont la nature reste à déterminer, seront disponibles dans les dépanneurs locaux et à l’hôtel de ville plus vers l’été.

Maison de la famille

À Chapais toujours, la maison de la famille Le Petit Train a aussi bénéficié du Fonds d’initiatives Nordiques, recevant 35 000 $ pour faire l’acquisition d’un nouveau bâtiment, montant s’ajoutant à un financement du ministère de la Famille.

L’organisme avait pris les devants sur la réponse de la subvention et s’était installé au début de juillet au 1 rue du Rond-Point.

Le Petit Train n’avait auparavant qu’un local; le nouveau bâtiment lui permet d’élargir son offre d’activités.

« La relocalisation est un projet qui date de très longtemps, de dire la coordonnatrice Jolyanne Baribeau. On ramassait des sous depuis 2007. »

Halte-garderie et cuisine collective

La halte-garderie est opérationnelle depuis septembre. « C’est du dépannage, explique Mme Baribeau, pour donner un peu de répit, pour quelqu’un qui veut aller faire des commissions, etc. »

Une nouvelle ressource devrait s’ajouter aux cinq employés déjà en place pour l’ouverture de la cuisine collective, après les fêtes. Cet employé s’occupera également de l’aide alimentaire (déjà en place) et, éventuellement, d’un jardin.

La cuisine collective pourra recevoir plusieurs groupes. Ces rencontres servent plusieurs objectifs, au gré des personnes : apprendre à cuisiner pour soi et les autres, réduire la facture d’épicerie, mais aussi briser l’isolement.

« Ça fait du réseautage, des liens se tissent, observe Jolyanne Baribeau. On va amener ça de façon un peu festive. »

Autres projets

En tout, 765 895 $ ont été injectés pour soutenir 10 projets. Le montant le plus élevé (164 360 $) a été versé à la Coop de solidarité Mianscum, à Oujé-Bougoumou. Ce montant servira à construire des infrastructures pour offrir des ateliers en forêt. Un des objectifs de la coopérative est de favoriser la santé mentale par les enseignements traditionnels.

La Nation crie de Waskaganish a reçu 101 576 $ pour aménager un sentier de marche et de vélo sécuritaire.

Une aide financière de 100 000 $ a été attribuée à BoreA Canada pour développer de nouveaux produits de la forêt en collaboration avec le centre collégial de transfert de technologie Biopterre, affilié au Cégep de La Pocatière.

L’Institut de ressources et de recherches Chisasibi Eeyou documentera les impacts des changements climatiques sur les moyens de subsistance traditionnels cris grâce à la participation de la communauté crie. L’organisme communautaire a reçu 98 591 $ pour effectuer cette recherche.