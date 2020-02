Des incitatifs financiers pour retenir les étudiants en Jamésie

Grâce au soutien de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), le Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC) offrira des incitatifs financiers pour les étudiantes et étudiants de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson désirant poursuivre leurs études collégiales en Jamésie.

Il s’agit d’un investissement total de 215 260 $ et soutenu à une hauteur de 129 156 $ par l’ARBJ dans le cadre d’un projet pilote de 3 ans débutant dès cette année. Ce projet vise à inciter les jeunes Jamésiennes et Jamésiens à poursuivre leurs études collégiales dans leur région natale, au sein du seul établissement d’enseignement supérieur collégial nordique, le CECC.

Les jeunes de Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson qui s’inscriront en formation régulière au CECC auront des incitatifs financiers pour l’hébergement, le transport et les frais de scolarité. De plus, avec l’expertise développée particulièrement au courant des trois dernières années, au niveau de l’accueil et de l’accompagnement d’étudiantes et d’étudiants internationaux au CECC (principalement en provenance de France), les ressources professionnelles du CECC seront mises à contribution pour offrir un soutien personnel afin d’atténuer l’impact de l’exode des jeunes loin de leur famille et ne bénéficiant plus du support de celle-ci.

3 532 $ par année

Au-delà du soutien apporté par l’équipe du CECC, c’est un montant de 3 532 $ par année par étudiante et par étudiant qui sera remis à tous les jeunes de ces trois villes ou localités réalisant leurs études au CECC. Pour le directeur du CECC, Dave Harvey, il ne fait aucun doute que « le Centre d’études collégiales à Chibougamau a comme priorité de contribuer à la poursuite du développement de citoyennes et citoyens nordiques en favorisant leur maintien en Jamésie par l’implication citoyenne dans la région, par le rehaussement des connaissances sur la région (géographique, politique et sociale), et par la formation adaptée aux réalités de notre région ainsi qu’aux spécificités nordiques. Par ce projet, le CECC espère également entretenir le sentiment d’appartenance à la région chez nos jeunes et leur établissement permanent ainsi que de poursuivre la formation d’une main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins de notre région. »

Une mesure innovante et persuasive

Le président de l’Administration régionale Baie-James, René Dubé, se dit très heureux de ce nouveau programme qu’il qualifie d’innovant et persuasif. « L’ARBJ est fière d’appuyer le projet du CECC qui permettra aux jeunes de la région de bénéficier d’un incitatif financier afin de poursuivre leurs études sur le territoire. Le Programme de projets mobilisateurs, que soutient le projet du CECC, vise à soutenir les projets novateurs à caractère local ou régional qui mobilisent la région et nous croyons fermement que cette mesure incitative sera des plus innovantes et persuasives pour permettent la rétention de nos jeunes chez nous. »