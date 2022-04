Des investissements de 124,7 M$ dans les transports régionaux

Le gouvernement québécois a annoncé le 28 mars dernier des investissements de 124,7 M$ pour l’amélioration des infrastructures routières et aéroportuaires dans la région Nord-du-Québec pour les années 2022-2024.

La 167 et la 113 recevront des soins particuliers. La 167 sera asphaltée à Chibougamau entre la 2e Avenue et la 5e Avenue, mais aussi dans plusieurs segments au nord de la ville, entre les kilomètres 250 à 303. Le rechargement granulaire sera en partie refait après la jonction pour Mistissini.

Par ailleurs, le pont du chemin Copper Rand, qui enjambe le lac aux Dorés, doit être reconstruit et le gravier doit être rechargé sur cinq kilomètres du chemin Campbell.

Les travaux prévus sur la 113 sont similaires avec, du kilomètre 196 à 365, différents travaux d’asphaltage et de réfection et de travail sur les ponceaux.

De Matagami et Lebel-sur-Quévillon

La R-1005 reliant Matagami et Lebel-sur-Quévillon fera également l’objet d’améliorations. Le gravier sera rechargé des kilomètres 14 à 42 et 52 à 80. La réfection des ponceaux sera effectuée sur 36 kilomètres.

Le maire de Matagami, René Dubé, souligne l’importance de cet axe, notamment pour les secteurs scolaires et de la santé. « Beaucoup de gens transigent par cette route, fait observer le maire. Tous les ans, ils remettent un peu d’argent. Elle ne sera pas asphaltée, mais elle sera gravelée de façon plus professionnelle et prudente. »

Nouvelle aérogare

Mais l’investissement majeur à Matagami sera la construction d’une nouvelle aérogare. L’aéroport sera également doté de nouveaux postes de carburant, d’un programme d’intervention et de l’installation de vidéosurveillance et d’une clôture.

« L’aéroport a été construit dans le temps de la première Baie-James, rappelle M. Dubé. Il a besoin de beaucoup d’amour parce qu’il va y a voir un peu plus de va-et-vient dans les prochains mois et les prochaines années. Il était dû pour une bonne mise à niveau. Ça fait quelques années qu’on en parle, c’était dans les plans du ministère de le remettre à jour. Il va rester dans les mêmes dimensions et une partie de la clôture qui va être refaite pour la sécurité. En théorie, tout ça devrait se refaire cet été et continuer à l’automne. »

Processus d’octroi

Selon le ministère des Transports, le bâtiment, datant de 1973, ne répond plus aux normes en matière de santé et sécurité des usagers et aux normes de construction. Sa réfection s’avérant impossible, il sera donc remplacé. Un processus d’octroi de contrat (moins de 5 M$) est en cours. Les travaux sont prévus débuter en 2022 et se terminer en 2023. Dans l’intervalle, une aérogare temporaire sera installée pour assurer le maintien des services pendant les travaux.

Vital pour Sopfeu

L’aéroport de Matagami (YNM) n’offre pas de vols réguliers; il est principalement utilisé par des avions privés. Il joue un rôle essentiel pour la Sopfeu dans la région, ses pistes servant aux avions-citernes, aux avions d’aéropointage et de détection aérienne.

Le 31 mars, l’Administration régionale Baie-James a voté un octroi de 90 000 $ pour installer un système de dégivrage d’avion permettant à ceux-ci de se poser à tout moment de l’année.

À noter que l’aire de trafic et la piste 04-22 de l’aéroport de Chibougamau-Chapais feront l’objet de réparation. Le budget des projets aéroportuaires se chiffre à 81,7 M$.

Quarante-huit projets sont prévus pour la région du Nord-du-Québec, dont 18 au Nunavik.