Les 40 ans et plus pourront recevoir leur 2e dose

Le Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ) a annoncé que l’ensemble de la population de 40 ans et plus de la Jamésie pourra recevoir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 à compter du 10 mai prochain.

À ce jour, 74 % des Jamésiens de 18 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin pour un total de 7 854 vaccins administrés. Les deux premiers groupes prioritaires soit les gens en CHSLD et les gens en RPA auront la possibilité de recevoir la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 dans quelques jours. Par la suite, lors de la première semaine du mois de mai, les travailleurs de la santé recevront leur deuxième dose. À compter du 10 mai 2021, les personnes de 40 ans et plus qui le désirent pourront recevoir à leur tour leur seconde dose, puis un peu plus tard en mai, l’offre sera faite à tous les Jamésiens de 18 ans et plus.

« La vaccination amène l’espoir d’un retour à la normalité avec la protection qu’elle offre contre les complications liées à la COVID-19 qui peuvent mener à une hospitalisation et même à un décès. Je suis soulagée que nous entamions le dernier droit de cette importante opération. J’encourage tous les Jamésiens de 18 ans et plus à recevoir leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19 », a mentionné Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale.

Objectif à atteindre

Le CRSSSBJ a donné les dernières statistiques de vaccination pour la Jamésie et l’objectif de vacciner 75 % de la population est en bonne voie de réussite même si les 15 derniers points de pourcentage ne seront pas faciles à atteindre. Le total d’adultes vaccinés en Jamésie est de 7 854, ce qui représente un taux de 74 % pour les adultes ou 59 % chez les 0 à 99 ans. C’est chez les jeunes où la vaccination est la moins forte. Les 50 et plus ont très bien répondu à l’appel avec des taux de vaccination supérieur à 80 % dans toutes les tranches d’âges, atteignant même 93 % chez les 90 ans et plus.

Pas de perte

Depuis quelques semaines, la vaccination se fait sur rendez-vous dans le NDQ. On regroupe 10 personnes qui pourront se faire vacciner en même temps, histoire de ne pas perdre une dose de vaccin. « C’est que chaque fiole du vaccin Moderna contient 10 doses. En regroupant dix personnes, on s’assure donc de ne pas avoir de perte de la précieuse substance », nous confie Mme Boisvert. Mais il est arrivé que des gens ne se présentent pas à leur rendez-vous. Pour ne pas gaspiller de dose, les autorités ont dans ces cas-là, donner la deuxième dose à des employés du secteur de la santé qui le désiraient.

Le moral des troupes

Interrogée sur la question du moral des travailleurs de la santé dans la région après quatorze mois de pandémie, la PDG a affirmé que certaines équipes pouvaient être plus fatiguées que d’autres. « C’est sûr que nous avons certaines équipes plus fatiguées que d’autres. Plusieurs travaillent très, très fort depuis le mois mars l’année dernière. On est actuellement à regarder les calendriers de vacances estivales et la venue du beau temps aide aussi à remonter le moral des troupes. » Elle a voulu souligner que c’est un travail colossal qui a été fait par tout le personnel du CRSSSBJ depuis le début de cette pandémie, autant du côté des infirmières, infirmiers que l’on nomme souvent dans les médias, mais aussi de la part du personnel de soutien et des cadres qui n’ont pas eu de répit non plus.

« Il y a une grande pression qui va diminuer à la fin de mai au moment où l’ensemble de la population de la Jamésie aura reçu sa deuxième dose. »

Pour ce qui est de la période estivale qui arrive, la direction du CRSSSBJ va tout faire pour que les employés puissent profiter de leurs vacances estivales. « On va tout faire pour que nos gens puissent prendre des vacances. » L’année dernière, malgré la situation très différentes de cette année, la direction a réussi à donner des vacances aux employés sans utiliser de mesures contraignantes. Donc Mme Boisvert est bien confiante que, cette année, on puisse aussi y arriver et que le personnel profite des joies de l’été.

