Des maisons modulaires bientôt fabriquées à Mistissini

Chantiers Chibougamau négocie avec le leadership de Mistissini pour y implanter une usine de maisons modulaires.

La coentreprise fabriquerait prioritairement des résidences unifamiliales destinées à combler les besoins en logement des Cris d’Eeyou Istchee et des Premières Nations du Québec; éventuellement, le marché viserait l’ensemble du Québec. « C’est un projet en développement, pas encore confirmé », précise le directeur exécutif, développement corporatif de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault.

Un travail bien avancé

Pas confirmé, d’accord, mais bien avancé côté développement du concept, du budget, de l’usine à construire, admet M. Verreault. « Beaucoup de travail a déjà été fait », dit-il. « Nous avons finalisé le plan d’affaires, nous avons quelques ententes à conclure et, ensuite, on va commencer à chercher des investissements », ajoute le chef de Mistissini, Thomas Neeposh.

Un terrain où construire l’usine a même déjà été identifié par la communauté de Mistissini. Cette usine pourrait ouvrir ses portes dans deux ou trois ans, selon Frédéric Verreault, et produire quelques dizaines de maisons par année. « Les détails, dit-il, seront confirmés dans les prochaines semaines, les prochains mois ».

Historique

C’est la Première Nation de Mistissini qui a approché Chantiers Chibougamau, il y a quelques années pour développer conjointement un projet d’usine.

« C’est pour donner plus de valeur et créer plus d’emplois à partir du bois attribué à Mistissini dans le cadre de la Paix des Braves, rappelle M. Verreault. Ils veulent aller au bout de ça et prendre part à la valorisation et à la transformation de ce bois. »

L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris (Paix des Braves) garantit aux entreprises cries un volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes de matière ligneuse dans les limites de la forêt commerciale d’Eeyou Istchee. Ce sont 125 000 mètres cubes de ce bois qui sont réservés pour Mistissini, mais qui sont récoltés par Chantiers Chibougamau avec le concours d’entreprises cries.

Un grand potentiel

« Il y a des entreprises cries en transport, en construction de chemin, et pas seulement à Mistissini, explique Frédéric Verreault, mais il y a de la place […] et le potentiel pour qu’il y en ait encore plus, c’est certain. Il y a un potentiel et il y a des besoins pour une implication et une contribution encore plus grande d’entreprises et de citoyens de la communauté crie. »

Chantiers Chibougamau a d’ailleurs plusieurs projets en gestation avec Eeyou Istchee. « Mais ils ne sont pas prêts à être mis de l’avant », considère Frédéric Verreault.

Maisons modulaires

Chantiers Chibougamau conçoit et construit déjà des maisons modulaires, par exemple pour le projet de nouveau quartier à Chibougamau et pour les résidences de ses travailleurs à Lebel-sur-Quévillon, ainsi que des salles de classes modulaires.

Le concept et le style d’architecture préconisés pour les maisons modulaires fabriquées à Mistissini seront décidés par l’équipe en place là-bas, précise le directeur exécutif, développement corporatif de Chantiers Chibougamau. « Le potentiel est énorme, assure-t-il. Le concept est extrêmement intéressant. On va commencer par bâtir une expérience et une expertise à partir du territoire de proximité. »