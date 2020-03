Des points de contrôle dans le Nord-du-Québec

À compter de 16 h aujourd’hui des points de contrôle auront lieu dans différentes régions du Québec. C’est ce que vient d’annoncer la vice-première ministre, Geneviève Guilbaut lors du point de presse d’aujourd’hui.

Les entrées et les sorties seront contrôlées dans différentes régions considérées comme éloignées et plus à risques. Le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-St-Jean, la Gaspésie, le Nunavik et les communautés autochtones sont concernés par ces mesures qui devraient être en vigueur pendant 14 jours.