Des recommandations pour le retour des étudiants

De nombreux jeunes Jamésiens sont aux études à l’extérieur de notre région. Avec la période des fêtes qui arrive, certains d’entre eux reviendront à la maison. En vue de ce retour, la direction de santé publique a émis des recommandations pour diminuer les risques qu’un étudiant ramène la COVID-19 au domicile familial.

Avant leur arrivée, ils devront s’isoler pendant 7 jours. Si l’isolement n’est pas possible, ils devront limiter leurs contacts au strict minimum et appliquer les mesures de base rigoureusement (lavage des mains, distanciation physique et port du masque).

Santé publique souligne qu’ils devront demander un rendez-vous de dépistage pour le jour prévu de leur arrivée dans la région en téléphonant au centre de santé de sa ville ou localité et faire le poste 22340. À l’arrivée dans la région, les étudiants ont accès à un test de dépistage. Dans les régions du sud du Québec, ces tests sont difficiles ou impossibles à obtenir pour les personnes asymptomatiques.

Un deuxième dépistage sera offert aux étudiants entre le 4e et le 6e jour suivant leur retour.

Pour les jeunes de Valcanton et Villebois, il y a des cliniques de dépistage sans rendez-vous en Abitibi-Témiscamingue : https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/cliniques-de-depistage-covid-19/

Isolement

Si elle ne s’est pas isolée avant son retour, une personne devrait observer des consignes d’isolement à son

domicile et éviter de participer à des rassemblements. Il y a des façons de protéger les autres personnes

résidant au même domicile qu’une personne en isolement. Pour en savoir plus sur les consignes d’isolement,

consultez le site www.quebec.ca/isolement.

Il est important de rappeler qu’en cas de symptômes, même légers, il faut s’isoler de façon préventive et

demander une évaluation en vue d’un dépistage en téléphonant au 811.Les personnes qui éprouvent des préoccupations, des inquiétudes ou qui veulent en savoir davantage sur la COVID-19 sont invitées à consulter le www.quebec.ca/coronavirus ou encore à composer le 1-877 644-4545.