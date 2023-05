Des retombées économiques majeures pour le Nord-du-Québec

Le dernier rapport sur les retombées économiques de l’industrie minière au Québec, déposé l’automne dernier, démontre que cette industrie se porte bien, surtout au Nord-du-Québec.

Le rapport qui repose sur les données de 2020 démontre que les mines contribuent pour 10,5 G$ du Produit intérieur brut (PIB) du Québec.

Trois grandes régions

« La carte géographique de la province se divise en trois grandes régions minières : le Nord-du-Québec, l’Abitibi et la Côte-Nord. Le développement minier est très important pour le Nord-du-Québec. Le rapport démontre que l’industrie minière rapporte 20,6 % du PIB de cette région », commente Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec.

Autres données intéressantes pour le Nord-du-Québec : l’industrie minière génère à elle seule 9,6 % des revenus de travail.

Emplois directs considérables

« Ce rapport permet également de connaitre l’endroit où résident ces travailleurs. On sait que, lorsqu’un travailleur travaille en mode « fly in-fly out », il ne dépense pas son argent à la mine, mais plutôt chez lui. » « Au total, dans le Nord-du-Québec, 642 résidents travaillent dans des mines de leur région. Le reste, soit 3 450 emplois directs, provient des autres régions du Québec. La très grande majorité des emplois générés par les mines sont occupés par des travailleurs qui résident en Abitibi. »

Année pandémique

Mentionnons que ces données 2020 concernent une année pandémique. Le nombre d’emplois illustre donc une baisse du nombre d’emplois par rapport à une année prépandémique. « Il faut se rappeler que certains sites n’étaient pas en opération dont la mine d’or Éléonore (Newmont Corporation). Même chose pour la mine Diamant Renard (Les Diamants Stornoway Canada) qui a cessé ses opérations pendant un certain temps. » « Pour les protéger, on avait demandé aux communautés autochtones de demeurer dans leur communauté plutôt que de travailler dans les mines », ajoute-t-elle. Malgré tout, durant cette année 2020, l’industrie minière a généré plus d’un milliard de dollars en activité économique sur le territoire du Nord-du-Québec. « Ce qui représente quand même 8,6 % de l’activité minière au Québec », conclut la PDG.

Un avenir prometteur

La volonté politique du fédéral et du provincial pour aller de l’avant avec les projets miniers en développement ne fait aucun doute. « Le Nord-du-Québec est sans contredit une région minière à fort potentiel. On y retrouve des opportunités d’affaires intéressantes pour les minéraux critiques et stratégiques pour, entre autres, l’électrification des transports et la transition énergétique. Ça fait partie des orientations gouvernementales que d’aller de l’avant avec ces stratégies », conclut Josée Méthot.