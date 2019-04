Deux candidats n’ont effectué aucune dépense

Un petit retour sur les élections municipales du 5 novembre alors que le trésorier de la Ville de Chibougamau a produit un rapport financier sur les dépenses des candidats lors de ces élections. Un seul candidat n’a produit aucun rapport financier et c’est Martin Houde, candidat à la mairie.

C’est ainsi que le rapport précise que les candidats Philipe Boudreault et Stéphane Asselin auraient pu effectuer des dépenses de 3 566,70$ comme tous les autres candidats au poste de conseiller, mais qu’ils ont été les deux seuls à n’effectuer aucune dépense. À la mairie, la limite de dépenses électorales était de 5 456,70 $. Manon Cyr a effectué des dépenses de l’ordre de 4 590,12 $ et Daniel Bergeron, 5 174 $.

Postes 1, 2 et 3

Pour les candidats au poste de conseiller, le montant total des dépenses électorales se situait à 3 566, 70 $. Au poste numéro 1, Luc Letendre a produit des dépenses de l’ordre 846, 10 $ et Alain Poirier au montant de 1 195,32 $. Au siège numéro 2, Luc Michaud a dépensé 3 498,72 $ et Jerry Poirier, 999,70 $. Au poste numéro 3, nous retrouvons Philippe Boudreault avec aucune dépense, Denise Bérubé avec 885,30 $ et Mélanie Hébert avec 229,74 $.

Postes 4, 5 et 6

Au poste numéro 4, Franko Bolduc a produit un rapport de dépenses de l’ordre de 897,69 $ alors qu’André Naud a été le candidat au poste de conseiller qui a effectué la plus grosse dépense, soit 3 508,10 $. Au siège numéro 5, Stéphane Asselin n’a produit aucune dépense. Lorry Bergeron, pour sa part, a dépensé 1 658,67$ et Julie Tremblay 739,99 $. Pour le dernier poste, soit le 6, Serge Drolet a enregistré une dépense de 776,43 $ comparativement à 821,05 $ de la part de Claude Girard.

Pour l’ensemble des candidats aux élections, la limite totale des dépenses se situaient à 60 847,72$ et les dépenses effectuées ont été de 25 820,93$.