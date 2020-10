Deux cas attribués par erreur à notre région

Un 10e et un 11e cas ont été ajoutés par erreur aux données du Nord-du-Québec, hier et aujourd’hui. Leur adresse avait été inscrite dans notre région par erreur et avaient été ajoutées à nos données.

Les deux personnes avaient eu leur test de dépistage respectif dans une région du sud du Québec. « Actuellement, les régions du sud doivent gérer plusieurs enquêtes par jour. Les cas positifs attribués à notre région nous sont communiqués dans les meilleurs délais et compte tenu de la capacité des équipes à nous transférer les dossiers. Dans toutes les situations où un résultat positif est détecté, une enquête est menée par les équipes de santé publique », souligne le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-James.

Pour ces deux cas, une validation par l’équipe de santé publique du Nord-du-Québec auprès des personnes a permis de détecter les erreurs. « Les personnes ne sont même jamais venues dans le Nord-du-Québec et n’ont évidemment eu aucun contact dans les villes et localités jamésiennes », précise le CRSSSBJ.

Le Nord-du-Québec demeure donc à 9 cas.