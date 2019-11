Deux frères pour un soir

À l’aube du lancement de leur troisième album, le populaire duo chapaisien 2Frères présentera samedi soir 30 novembre à 20 h à l’auditorium de la PDN un spectacle au profit du Club de curling Opémiska junior de Chapais.

L’argent amassé servira à cofinancer l’achat du costume officiel que porteront la cinquantaine de jeunes et les bénévoles qui les accompagneront à l’extérieur de la région dans le cadre de la saison de curling qui prend actuellement son envol.

Confiants, toujours aussi animés de cette candeur qui les rend aussi sympathiques, les frères Érik et Sonny Caouette tenaient absolument à s’investir concrètement dans ce projet qui donnera une visibilité et permettra à tous ces jeunes de socialiser dans le cadre d’un sport tel le curling. Eux-mêmes parents de jeunes qui les accompagneront sur la glace et à l’extérieur, il sera ainsi facile à tous d’aller les voir et échanger au fil du tournoi junior qui se tiendra du vendredi au dimanche de la même fin de semaine du spectacle.

Prévente

À noter qu’une prévente de billets au cout de 35 $ l’unité se tiendra au Club de curling de Chapais le vendredi 15 novembre de 19 h à 22 h ainsi que le samedi 16 novembre de 13 h à 16 h, toujours au Club de curling à Chapais. N’ayant pas de paiement direct, on demande de payer en argent comptant. Aucune limite d’achat de billets n’a été fixée et les points de vente des billets encore disponibles seront annoncés dans la prochaine édition de La Sentinelle et à la radio.