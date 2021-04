Deux séances d’information pour les intéressés

Sous le thème « Je me présente aux élections municipales 2021 » le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) invite les personnes intéressées du Nord-du-Québec à deux séances d’information virtuelles.

La première séance d’information virtuelle aura lieu le mardi 13 avril de 18 h 30 à 19 h 30. La seconde, mercredi 14 avril, de 12 h 15 à 13 h 15. Le but premier de ces séances est d’informer les citoyennes et citoyens et surtout à les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant à titre de conseillère et conseiller ou encore de mairesse ou maire aux élections municipales qui se dérouleront cet automne.

Organisées par la Direction régionale Nord-du-Québec, ces séances aborderont notamment la démarche de mise en candidature, l’organisation municipale et le rôle des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l’engagement en politique municipale. Rappelons qu’aux dernières élections municipales en 2017, dans le Nord-du-Québec, 12 postes sur une possibilité de 18 avaient été pourvus sans opposition.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire par courriel au nord-du-quebec@mamh.gouv.qc.ca. Elles recevront par la suite le lien pour se connecter à l’activité.