Devenir pompier, une décision sérieuse

Le Service incendie de la Ville de Chibougamau est en pleine période de recrutement pour combler les quelques places restantes au sein de sa brigade incendie. Présentement, 30 sapeurs forment la force d’intervention incendie de la Ville de Chibougamau, mais 4 à 5 paires de bras supplémentaires ne seraient pas de refus nous avoue le principal intéressé.

Recrutement

Le directeur du Service incendie de la Ville de Chibougamau, Jean-Guy Perreault, ne le cache pas. Chaque année, il doit embaucher de nouvelles recrues pour être capable de combler le roulement de personnel au sein de sa brigade. « C’est un roulement d’environ 10 % que nous connaissons bon an, mal an. Donc chaque année, nous devons redémarrer la formation pour les nouvelles recrues », nous confirme M. Perreault.

L’organisation essaie de choisir les meilleurs candidats possibles qui doivent quand même investir beaucoup de leur temps en formation. Pour devenir un pompier niveau 1, la formation ne requiert pas moins de 261 heures de formation tant théorique que pratique, suivies d’un examen ce qui prend généralement de 18 à 24 mois à compléter.

« Les candidats potentiels doivent avoir du temps. Il faut être disponible. Nous ne savons jamais quand l’alarme va sonner. » Il faut aussi de la disponibilité pour la formation qui est donnée dans les premiers 18 à 24 mois.

L’implication est à ce point sérieuse que, depuis quelques années, M. Perreault a mis en place ce qu’il aime appeler la rencontre familiale. Maintenant dans le processus de sélection, la famille du candidat est appelée à venir visiter la caserne pour être au fait de l’implication que comporte le métier de pompier en région. « Nous nous sommes aperçus avec les années que les candidats qui venaient nous voir pour s’enrôler pouvaient embellir l’implication que le travail demandait aux membres de leur famille, simplement pour avoir leur approbation. Mais après un certain temps, la famille désenchantait si elle n’était pas au courant du temps et de l’implication réelle de l’aventure et souvent le candidat ne complétait pas sa formation. Il ne faut pas non plus oublier qu’il y a un aspect financier à l’aventure. La formation qui demande une inscription à l’École nationale des pompiers de plus de 1 500 $ est assumée par la Ville. Le candidat est aussi rémunéré durant sa formation.

Formation

Cette formation qui est appelée dans le jargon P1 (pour pompier niveau 1) est donnée ici à Chibougamau par l’entremise de l’École nationale des pompiers. Elle est donnée par des membres de la brigade qui sont accrédités pour le faire. Une fois les examens de l’École nationale des pompiers réussis, le pompier peut perfectionner sa formation en se spécialisant comme opérateur de camion pompe, avec les outils de désincarcération ou sur les appareils d’élévation.

La façon de donner cette formation s’est elle aussi acclimatée à la réalité du milieu durant les dernières années. Si on prend par exemple les travailleurs qui sont sur la formule 14-14, leur présence en salle de cours est compromise la moitié du temps. Mais pour ne pas se priver de ces personnes intéressées à joindre les rangs, il est maintenant possible d’enregistrer les cours théoriques pour les suivre à distance. Cette technique est valable pour la portion théorique de 146 heures mais cependant, pour les 109 heures de cours pratique, la présence est requise bien entendu.

J’entends la question dans la tête des gens qui seraient intéressés par une telle formation : presque 2 ans sans pouvoir servir… c’est long! Mais il y a un bémol, les aspirants sapeurs pourront venir assister leurs collègues à mesure que leur formation avancera. « Après les premiers modules qui traitent de sécurité et de la base, les recrues sont invitées à venir lors des interventions, mais ne peuvent seulement effectuer que les tâches qui leur ont été enseignées. Par exemple si, au moment d’une intervention, les recrues ont appris le déploiement d’un périmètre de sécurité, alors ils pourront le faire. Ils s’appliqueront à la hauteur de la formation acquise à ce moment-là », nous confirme le directeur Perreault.

Mission possible

Même si la formation n’est pas facile et que le travail n’est pas pour tout le monde, plusieurs pompiers de Chibougamau se sont distingués dans les dernières années. Neuf pompiers ont complété leur formation Pompier 1 en 2019 et 2021. Quatre ont terminé leur formation d’officier 1 avec succès et plusieurs membres ont complété des formations d’opérateur de pompes (4), spécialiste en sauvetage sur glace (6), conduite de VTT et sauvetage hors route (15). Plusieurs ont reçu leur barrette de 5-10-15 ans de service. Au total, 83 certificats ont été remis dernièrement.