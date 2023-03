Diner des ainés de 80 ans « Ça me touche beaucoup, on s’en va tous vers là! »

La députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, a profité de sa visite à Chibougamau pour assister aux activités du Festival Folifrets ainsi que du diner pour les ainés de 80 ans qui avait été organisé par le club de l’âge d’or Les Intrépides de Chibougamau. Après ce diner, La Sentinelle a rencontré la députée à son bureau situé près de celui de l’âge d’or pour discuter de deux dossiers.

Notre conversation a porté évidemment sur les personnes ainées ainsi que sur l’immigration alors que celle-ci précisait que l’un des beaux exemples est justement celui de Chantiers Chibougamau dont les représentants n’hésitent pas à se rendre aux Philippines pour trouver de la main-d’œuvre nécessaire à leur fonctionnement. « En compagnie de mon personnel, nous travaillons beaucoup sur les différents dossiers qui touchent l’immigration. Le manque de personnel est devenu un problème majeur et notre comté ne fait pas exception à la règle. Certains commerces sont dans des situations critiques et il est évident que nous allons tout faire pour les aider. »

Des pistes de solution

Au cours de la conversation, Sylvie Bérubé précise souvent que les différents problèmes que doivent affronter les aînés la touchaient beaucoup. Elle a rencontré la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) lors d’un congrès à Granby. « La santé financière de plusieurs personnes âgées est devenue précaire avec l’inflation. J’en ai discuté avec les intervenants du Québec lors de ce congrès et je vais travailler pour leur trouver des pistes de solution. Il est important de fournir des outils pour ceux qui veulent travailler quelques jours par semaine, car le gouvernement fédéral doit définitivement faire quelque chose pour les aider ».

Très apprécié

La députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou s’est dite heureuse d’avoir participé au diner des ainés de 80 ans organisé par Les Intrépides de Chibougamau. Plus de 125 personnes, membres de la FADOQ assistaient à ce repas très spécial. « Ça me touche beaucoup de voir toutes ces personnes très actives et je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui », a-t-elle ajoutée.

@Légende : La députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyu, Sylvie Bérubé, en compagnie de la présidente des Intrépides de Chibougamau, Darquise St-Georges et de quelques invités.