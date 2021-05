Données entrepreneuriales : Le NDQ aura ses propres résultats

Une grande victoire pour le Centre d’entrepreneurship nordique (CEN) alors que, pour la première fois de son histoire, le CEN a accès aux résultats d’un sondage sur les entrepreneurs actuels et en devenir. Il était donc important d’en discuter avec la coordonnatrice, Louise Duplessis.

Le Nord-du-Québec était la seule région à ne pas figurer dans l’indice entrepreneurial provincial qui est un outil statistique comportant les données significatives en matière d’entrepreneuriat. L’indice entrepreneurial est très important pour le Centre d’entrepreneurship nordique mais il l’est également pour le développement de l’entrepreneuriat de toute la région, comme l’explique la coordonnatrice, Louise Duplessis : « J’avoue que nous avons été patients. C’est la première fois, depuis 2009, où nous pourrons travailler avec les données recueillies spécifiquement pour le Nord-du-Québec.

Auparavant, nous devions utiliser celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de la Côte-Nord. Ces données ont été prises au cours du mois de mars 2021. J’aimerais souligner que nous sommes très satisfaits des informations que nous avons obtenues. Nous voulions être cohérents avec tous les résidents du territoire et nous sommes reconnaissants aux personnes des communautés : crie, inuite et jamésienne qui ont participé au sondage et aux partenaires qui nous ont aidés dans le processus. »

Une meilleure intervention

Le Centre d’entrepreneurship nordique a initié le projet en collaboration avec Léger Marketing et le soutien du Réseau Mentorat de la Fondation de l’entrepreneurship. « Les données recueillies nous permettront de mesurer le tissu entrepreneurial de la région notamment, la culture entrepreneuriale, l’intention de créer une entreprise, la démarche de création, la fermeture d’entreprise, la relève entrepreneuriale, en plus de dégager dans le temps, une vision du dynamisme de l’entrepreneuriat », mentionne la coordonnatrice. Elle poursuit : « Ce sera également une première pour la région Nord-du-Québec de recourir à un outil permettant à tout l’écosystème entrepreneurial de mieux comprendre et accompagner les individus qui se lancent ou qui baignent dans l’aventure entrepreneuriale. Nous serons aussi en mesure de nous comparer avec l’ensemble des régions de la province. »

Une région différente

Le Nord-du-Québec, par sa complexité géographique et démographique, a toujours été une région différente au Québec. Avec des résultats propres à la région, le CEN pourra développer des outils de stimulation de la culture entrepreneuriale et mettre sur pied des projets plus ciblés afin d’accompagner et aider les entrepreneurs actuels et en devenir. « L’Indice entrepreneurial Nord-du-Québec nous permettra de dégager un portrait plus près de la réalité du territoire et de ses communautés en matière d’entrepreneuriat. En ce sens, nos actions seront plus spécifiques et diversifiées à la fois, en cohérence avec les réalités de la région », souligne Louise Duplessis.

L’indice entrepreneurial

Suite à ces données, le CEN est en mesure de dresser quelques constats de l’indice entrepreneurial Nord-du-Québec en 2021. C’est ainsi que le désir d’entreprendre serait présent chez 20 % de la population. Ceux qui amorcent une démarche entrepreneuriale représentent 10 % de la population dont 54,8 % se situent dans la tranche d’âge des 35 à 49 ans. La principale motivation pour créer une nouvelle entreprise ou en reprendre une existante est à 93,3% pour faire quelque chose d’utile pour la société. Les motifs personnels comme le divorce, la maladie ou la naissance d’un enfant sont les principaux motifs pour 27,3% des répondants en affaire à se retirer de l’entreprise. Les difficultés financières avec 13,3% sont le deuxième motif important.

Bas de vignette

Pour la coordonnatrice du Centre d’entrepreneurship nordique, Louise Duplessis, les données entrepreneuriales spécifiquement pour le Nord-du-Québec seront dorénavant un outil important pour leur travail.

Photo : courtoisie