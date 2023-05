Doré Copper entreprendra d’importants forages cet été

Doré Copper Mining Corporation vient d’annoncer sa planification de forage pour l’été prochain. Elle vise plusieurs secteurs qui pourraient contenir une bonne teneur en cuivre et or de haute qualité à l’intérieur du camp central de Chibougamau. Le début du programme de forage est prévu pour la fin du mois de juin.

La Société cherche présentement à mettre en œuvre sa stratégie de développement selon un modèle d’exploitation en étoile en faisant progresser ses principaux projets à haute teneur en cuivre-or en terrain connu jusqu’au redémarrage des opérations. Ce portefeuille de propriétés est situé dans le secteur minier du Lac-Doré–Chibougamau et de Joe-Mann. Celles-ci ont produit par le passé pas moins de 1,6 milliard de livres de cuivre et 4,4 millions d’onces d’or. Le portefeuille de propriétés comprend 13 anciennes mines, gisements, gites et zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de l’usine Copper Rand.

Doré Copper a beaucoup exploré dans le passé près de leur projet phare qui est Corner Bay à 43 km de Chibougamau selon Sylvain Lépine, vice-président exploration. Mais au cours de la dernière année, la minière a formé une grosse équipe d’exploration et a refait toute la compilation géologique du camp central de Chibougamau. « Nous avions des archives dans les sous-sols de la mine que nous avons numérisées et informatisées puis on les a mises en 3D pour être capables de voir où les forages ont été faits et où il y a eu de bonne teneur historique non exploitée. Nous allons cibler les endroits dignes d’intérêt pour les prochains forages. » Les résultats qui ont été annoncés dernièrement découlent directement des premiers forages à la suite d’analyse des documents. « Ce que nous avons publié sont les deux premières cibles d’une série qui sera explorée dans le futur. Le but n’est pas de faire beaucoup d’exploration, mais de faire les forages aux bons endroits. »

La compagnie est en train d’amener les projets de Corner Bay et de Devlin vers leurs études de faisabilité. Le but, dans le futur, est de faire de l’exploration plus près de l’usine pour la faire fonctionner et ainsi sauver des couts de transport. « D’ailleurs, nous avons rénové l’usine dans la dernière année et nous avons investi plus de 1,5 M$. Nous avons rajouté de la lumière, du chauffage et fait un grand ménage pour qu’elle soit prête lorsque le temps sera venu de tout repartir. »

Mine Jaculet

Le programme de forage qui est prévu devrait débuter à la fin du mois de juin. Une première cible se retrouve du côté de l’ancienne mine Jaculet, situé à 2,5 km par la route de l’usine de Copper Rand et qui a été en opération de 1960 à 1971. Cette dernière a produit un total de 1 091 000 tonnes de minerai soit un total de 20,074 tonnes de cuivre et de 1,57 tonne d’or. Le gisement de Jaculet a été miné jusqu’à une profondeur de 366 mètres (1 200 pieds) et le puits a été creusé jusqu’à la profondeur de 500 mètres (1 600 pieds) en 1972. Il n’y a eu que très peu de développement et de travaux d’exploration en dessous des 366 mètres

Cedar Bay

La Zone sud-ouest, qui est située à 300 mètres au sud-ouest de la zone principale de Cedar Bay, a été partiellement développée par Campbell Chibougamau Mines Limited jusqu’au niveau de 200 mètres (650 pieds), et ce, jusqu’à la limite de sa propriété avec Patino Mining. L’extension potentielle de la Zone sud-ouest de Cedar Bay vers le sud-est n’a jamais été testée par Patino Mining ainsi que par les sociétés suivantes qui ont contrôlé ce secteur. Le cisaillement de la Zone sud-ouest reste donc inexploré sur une longueur totale de 800 mètres, et ce, jusqu’à la faille du lac aux Dorés.

La mine Cedar Bay a été exploitée de 1958 à 1990 et a produit 3,9 millions de tonnes à une teneur de 1,56 % Cu et 3,22 g/t Au1. Le minerai a été traité à l’usine de Copper Rand qui est située à 5 kilomètres de la mine de Cedar par la route. Le gisement a été exploité jusqu’à une profondeur de 670,5 mètres et le puits existant s’étend jusqu’à une profondeur de 1 036 mètres.

@Légende : (De gauche à droite) : Sylvain Lépine, vice-président exploration,

Youssouf Ahmadou, géologue sénior,

Ernest Mast, président et chef de la direction et

Raphaël Turlot, géologue de projets.

(Photo : Courtoisie)