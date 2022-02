Du Michel Tremblay à Chibougamau

La pièce de Michel Tremblay Encore une fois, si vous permettez ouvre la programmation d’hiver de l’auditorium La Porte-du-Nord le samedi 12 mars prochain.

L’annonce de la réouverture des salles de spectacles et de cinéma le 7 février prochain sera trop tardive pour conserver l’entièreté de la programmation, mais de bons spectacles seront néanmoins préservés.

Ainsi, le spectacle du quatuor de chanteurs Les Petites Tounes, qui devait avoir lieu le 20 janvier, a été annulé. Le stand-up de l’humoriste Arnaud Soly est reporté en janvier 2023.

Une mère muse

La pièce Encore une fois, si vous permettez est mise en scène par Daniel Morin, de la troupe À Cœur ouvert, basée à La Sarre,

Elle s’inscrit dans le cycle des œuvres de Tremblay, romans ou pièces de théâtre, où le célèbre auteur québécois met en scène sa propre mère, Nana. On pensera à La grosse femme d’à côté est en enceinte, Bonbons assortis ou Enfant insignifiant!

Il faut dire que Nana était inspirante, note Morin; elle jouait beaucoup, dit-il, et avait la capacité de transformer le banal en moment dramatique.

Dans Le paradis à la fin de vos jours, qui est en quelque sorte une suite à Encore une fois…, Tremblay a même imaginé sa muse maternelle retrouvant sa famille et ses voisins au paradis!

D’âge en âge

Encore une fois… est une pièce à caractère autobiographique à deux personnages où Michel, à différents âges entre 10 et 20 ans, dialogue avec sa mère. « Tremblay revient à sa jeunesse, explique Daniel Morin. À chaque âge correspond un sujet, quelque chose qui lui est arrivé quand il était jeune, la littérature, sa famille. etc. […] À tous les changements d’âge, Nana sort de scène et le narrateur [l’alter ego de Tremblay] va parler au public. »

Dans le texte original en effet, le dramaturge a écrit «narrateur» au lieu de son propre nom. Il suggère également que celui-ci demeure à la même place tout au long de la pièce.

Daniel Morin est passé outre cette indication scénique.

Encore une fois Encore une fois!

« Avec le cours des années, tu essaies de mettre tes couleurs, ton grain de sel », affirme le metteur en scène. Une liberté d’autrement plus légitime que c’est la seconde fois que Morin monte Encore une fois…, la première ayant eu lieu en 2000. « Je n’ai que de bons souvenirs de la pièce en 2000, révèle-t-il. Mais j’ai fait une nouvelle mise en scène. Il y a un nouveau décor, un nouveau concept, deux nouveaux comédiens. »

Ces comédiens, ce sont Lynne Rochette et Donald Renault, qu’on a pu voir dans plusieurs productions de la troupe À Cœur ouvert au fil des ans, notamment Hairspray, Annie et Le paradis du Nord.

Un texte dense

Tout un défi, selon Daniel Morin. « On a monté ça dans un temps record, se rappelle-t-il. Ça prenait des comédiens chevronnés avec une bonne expérience de la scène et capables de bien rendre les personnages. Il y a beaucoup de texte, pour Nana particulièrement. »

Morin illustre son propos en rappelant qu’à un moment, dans la pièce, Lynne Rochette doit réciter deux pleines pages de textes sans une seule interruption.

40e anniversaire

Cette relecture de la pièce de Michel Tremblay s’est faite dans le cadre du 40e anniversaire d’existence de la troupe de La Sarre. La pandémie n’étant pas propice aux grosses productions, la troupe s’est tourné vers la bien nommée Encore une fois…, qui possédait le double avantage d’avoir un caractère rétrospectif et une distribution réduite.

La pièce a eu huit représentations en juillet 2021; elle sera encore en tournée régionale durant deux semaines après son passage à Chibougamau.

Les festivités du 40e anniversaire d’À Cœur ouvert se poursuivront à l’été 2022, avec la présentation d’une revue, un pot-pourri des comédies musicales produites par la troupe au fil des ans.

Du western!

Matt Lang est considéré comme un des artistes les plus prometteurs de la scène néo-country canadienne. En 2020, il lançait néanmoins son album More, qui se voulait un retour aux sources du country avec des chansons écrites par Tebey et Danick Duppelle, comme Only a woman et Getcha.

La même année, Lang remportait au Gala country le prix du spectacle de l’année. Il était aussi en nomination comme meilleur interprète masculin.

Il sera à La Porte-du-Nord le 17 mars avec son groupe.