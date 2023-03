D’une mine à l’autre

Le comité d’évaluation conjoint mène une évaluation d’impact fédérale sur les impacts environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires du projet minier Troilus. Il s’agit d’un projet de mine d’or et de cuivre à environ 70 kilomètres au nord-ouest de Mistissini. Le comité conjoint souhaite recueillir les commentaires et préoccupations des collectivités susceptibles d’être touchées par le projet lors d’une période de consultation publique qui se déroulera du 6 mars au 5 avril 2023. Les commentaires peuvent être soumis en ligne pendant cette période sur la page du projet sur le Registre d’évaluation d’impact du Canada. Des rencontres en personne auront lieu le 15 mars, à 16 h, 18 h et 19 h au Centre sportif et communautaire de Chapais et le 16 mars, aux mêmes heures, à l’Hôtel Chibougamau.

Doré Copper

Doré Copper fait une correction sur son communiqué du 2 mars dernier et rapporte des teneurs en or plus élevées à la rampe Doré. Le précédent communiqué référait à un intervalle de 3,98 % de cuivre et 0,36 gramme d’or par tonne à une profondeur de 2,35 mètres. L’intervalle réel est de 3,98 % de cuivre, 3,59 grammes d’or par tonne et 11,7 grammes d’argent.

Dios Exploration

Dios Exploration acquiert le projet Lithium Nord composé de 136 claims au nord de son projet Lithium33, à l’est du projet Brunswick Lithium. Il se situe aussi à 60 kilomètres au nord-est du projet Lithium Baie-James d’Allkem. Des travaux de terrain sont prévus.

Kenorland Minerals

Kenorland Minerals annonce le commencement du forage au diamant au projet Chebistuan (or, cuivre, nickel), à 30 kilomètres à l’ouest de Chibougamau, en vertu d’une entente d’exploration avec Newmont Corporation. Un budget global d’exploration de 1,5 M$ a été approuvé pour l’hiver, incluant 3 500 mètres de forages au diamant. Les activités auront lieu de la fin de février au début d’avril.

Bonterra

En raison des fortes pressions inflationnistes liées au développement de projets, en particulier dans le nord du Québec, Bonterra continue de réduire ses dépenses fixes. Le traitement des échantillons de forage a désormais lieu dans un laboratoire externe. Bonterra a également conclu une entente pour la location du camp Bachelor avec l’entrepreneur principal responsable de la construction du projet de ligne hydroélectrique entre le poste Waswanipi et le projet Windfall. La compagnie a cessé son programme de forage de définition et les travaux d’ingénierie lies au redémarrage de la production au projet Barry. Cependant, les travaux d’interprétation géologique se poursuivront aux gites Barry et Gladiator tout au long de l’année. Un programme d’exploration a été lancé en coentreprise avec Minière Osisko sur la propriété́ Duke (or), comprenant 10 sondages totalisant 3 300 mètres.

« Nous sommes heureux de noter la construction prochaine d’une ligne de transmission hydroélectrique à proximité́ de nos projets par la Corporation Miyuukaa et nous contribuons à ce projet en fournissant un campement à l’entrepreneur principal », commente le président et chef de la direction de Bonterra, Marc-André́ Pelletier.

Exploration Midland

Exploration Midland a complété une étude de ciblage régional pour la minéralisation en lithium dans Eeyou Istchee Baie-James. De nouvelles cibles ont été identifiées sur plusieurs projets détenus à 100 % par Midland et de nouveaux projets ont aussi été acquis le 28 février 2023 par désignation sur carte pour leur potentiel. Une forte anomalie en lithium a été détectée dans les sédiments de fond de lacs identifiée sur le projet Komo, à 20 kilomètres à l’ouest du gite de lithium d’Allkem; des anomalies en lithium ont aussi été détectées aux projets Shire et Mythril Régional.

(Basé sur des communiqués de presse)