D’une mine à l’autre

Allkem, qui possède le Projet Galaxy Lithium près d’Eastmain, a annoncé le 10 mai une entente définitive pour fusionner avec la compagnie américaine Livent, spécialisée dans le lithium.

La valeur de la nouvelle entreprise est estimée à 10,2 milliards de dollars. « Les deux compagnies combineront leurs atouts complémentaires, leurs projets de croissance, leurs aptitudes opérationnelles dans l’extraction et la transformation dans un modèle d’affaires verticalement intégré », avance le communiqué d’Allkem. Les compagnies comptent sur des économies d’échelle et de dépenses en capital, et sur la synergie commerciale. On s’attend à ce que la transaction soit finalisée à la fin de l’année. La compagnie Allkem était elle-même née, en 2021, de la fusion entre Galaxy Resources et Orocobre.

Résultats de forage

Corporation Lithium Éléments Critiques a partagé le 16 mai les plus récents résultats de ses forages au Projet Rose (lithium et tantale), à 38 kilomètres au nord de Nemaska. Treize sondages ont été effectués pour un total de 2 382 mètres de forage complétés. Cette campagne avait pour but d’obtenir de l’information géotechnique supplémentaire pour l’optimisation de l’ingénierie minière et, par la même occasion, mieux resserrer la maille de forage dans la partie est du dépôt. Par ailleurs, les études de conception technique préliminaire (« FEED ») et d’ingénierie à valeur ajoutée pour l’usine de traitement et l’infrastructure connexe ont été achevées au cours du premier trimestre 2023. La minière a octroyé à BBA, un mandat d’ingénierie détaillée pour l’usine de traitement et de la station électrique principale

Acquisition pour Newmont

La minière Newmont (Éléonore, Porcupine) est entrée dans un processus définitif d’acquisition de la minière australienne aurifère Newcrest. Le plan a été approuvé à l’unanimité par le conseil des directeurs de Newcrest. « La combinaison de Newmont et de Newcrest représente une proposition d’une valeur exceptionnelle pour les actionnaires et les autres parties prenantes, a assuré le président directeur général de Newmont, Tom Palmer, par voie de communiqué. […] Nous allons appliquer notre expérience et notre expertise au portfolio d’atouts en or et en cuivre de Newcrest. […] La transaction augmentera la production annuelle de cuivre de Newmont en ajoutant environ 50 milliards de livres de réserve de Newcrest. […] »

Exploration Azimut

Exploration Azimut commence une campagne de terrain pour le lithium sur sa propriété Pikwa, à 303 kilomètres à l’est de Wemindji, près des projets Corvette et Cancet. Cette campagne sera suivie de forage carotté, en fonction du succès de la phase précédente. Huit secteurs-cibles ont été déterminés à partir de données acquises lors d’explorations antérieures sur la société. Le projet est une participation à parts égales Exploration Azimut entre et Soquem. Les partenaires détiennent aussi les propriétés Galinée, Dalmas et Pontois, qui feront également l’objet d’explorations cet été.

Tendances du secteur minier canadien

L’Association minière du Canada (AMC) a publié le 10 mai le rapport Répercussions économiques et facteurs déterminants de la transition énergétique mondiale, qui fournit un aperçu des tendances dans le secteur minier canadien selon les plus récentes statistiques, données et analyses. Il fait état d’un grand retour à la normale et d’un soutien gouvernemental accru qui devrait permettre au secteur d’approvisionner le Canada et ses alliés.

« Étant l’un des producteurs de minéraux et de métaux ayant la plus faible intensité carbonique au monde, le Canada répond mieux aux besoins en matières extraites des mines et respecte des normes environnementales et sociales plus élevées que la plupart des pays miniers concurrents », soutient Pierre Gratton, président et chef de la direction de l’AMC. Le rapport propose un certain nombre de recommandations qui décupleront la compétitivité du secteur minier canadien. « Le Canada devrait être le numéro un mondial de l’investissement et de l’exploration, mais nous faisons face à des défis. Le Canada n’est plus l’un des principaux producteurs des minéraux essentiels à une économie à faibles émissions de carbone, et la production de nombreux minéraux a baissé au cours des dix dernières années », ajoute M. Gratton.

