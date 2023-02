D’une mine à l’autre

Le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX) recommande au gouvernement québécois d’autoriser, sous certaines conditions, le projet de raccordement et de déplacement d’une ligne électrique pour la mine Rose lithium-tantale de Corporation Lithium Éléments Critiques. Pour que le projet puisse aller de l’avant, Hydro-Québec devra déplacer un tronçon de la ligne Eastmain-1-Nemiscau (qui traverse actuellement le site de la future mine sur 4,1 km), aménager un poste de transformation à 315-25 kV et raccorder la mine à la ligne électrique Eastmain-1-Nemiscau. « Le COMEX ayant recommandé l’autorisation du projet […], nous espérons qu’Hydro-Québec obtiendra bientôt l’autorisation requise du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aller de l’avant […] », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements.

***

Omnia Metals (Australie) a conclu une entente pour obtenir 100 % des droits dans 540 km² du projet Lac des Montagnes. Selon des données du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le secteur est considéré comme ayant un haut potentiel pour le lithium, l’or, le nickel et le cuivre. Il s’agit du même secteur que le projet minier Whabouchi de Nemaska Lithium.

***

La compagnie québécoise Mosaic a ajouté 290 claims totalisant 15,370 hectares à son projet de lithium Mirabelli SM, situé à 15 kilomètres au sud d’Eastmain et près de la future mine d’Allkem. « Avec Pluton SM et Lithium SM, le projet Mirabelli SM, par son potentiel et sa localisation, fera partie de nos projets ciblés pour les travaux d’exploration en 2023, a affirmé par voie de communiqué le président et chef de la direction de Mosaic, Jonathan Hamel.

***

Mines Indépendantes Chibougamau annonce avoir attribué des options d’achat d’actions à titre d’intéressement à certains administrateurs et dirigeants de la compagnie totalisant jusqu’à 1 800 000 actions ordinaires dans le capital-actions de la compagnie en vertu de son régime d’options d’achat d’actions. Chaque option donne droit au détenteur d’acheter une action ordinaire à une prix d’exercice fixé à 0,10 $ et qui arrivera à échéance le 8 février 2028. Mines indépendantes Chibougamau possède une vingtaine de propriétés dans le camp minier Chibougamau.

***

Nemaska Lithium poursuit ses travaux de déboisement et de défrichage à Bécancour pour préparer le site de sa future usine de production d’hydroxyde de lithium dont la construction doit débuter cette année. La compagnie s’est engagée à ne pas poursuire les travaux durant la période de nidification des oiseaux qui débutera le 31 mars prochain.

***

Victory Battery Metals (Colombie Britannique) a finalisé la première tranche de son financement pour les explorations pour du lithium, dans sa propriété Stingray. « […] Notre équipe d’exploration a mis au point un premier programme pendant que nous cherchons simultanément à ajouter d’autres propriétés dans la région », dit le président de la compagnie, Mark Ireton. Victory Battery Metals veut aller de l’avant avec son programme de prospection, de cartographie et d’échantillonnage géochimique. Le but est de découvrir des pegmatites comme dans les propriétés proches, par exemple celle du lac Corvette.

***

Harfang Exploration a fait de nouvelles acquisitions pour des projets de lithium en Eeyou Istchee Baie-James. Elles incluent les propriétés Lemare, Ross, Conviac et Sakami ainsi que l’ajout de claims à la propriété La Passe. La propriété Lemare comprend 220 claims situés à environ 20 kilomètres au sud-est du gisement de lithium Whabouchi alors que la propriété Conviac consiste en 140 claims contigus situés à 70 kilomètres de la mine Éléonore. Harfang planifie son programme d’exploration de 2023 sur ses projets de lithium et d’or.