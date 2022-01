Écouter l’histoire

De Léo G. Springer à Bally Husky en passant par Maud Watt et Blanche Pronovost, 16 personnages historiques du Nord-du-Québec sont présentés dans des capsules audio de la Société d’histoire régionale de Chibougamau (SHRC).

Diffusées sur YouTube, Facebook et Radio Matagami (CHEF 99.9), les capsules Des figures marquantes de l’histoire de la Baie-James mettent l’accent sur les faits saillants de la vie de personnages qui ont été des pionniers de la région ou qui l’ont marquée par leur talent, leur travail ou leur engagement communautaire.

« C’est l’ancien directeur de la SHRC, Frédéric Fortier, qui avait commencé le projet. Je l’ai ensuite repris », détaille Maude Lavoie-Payeur, qui a succédé à M. Fortier avant de devenir coordonnatrice, Culture et vie communautaire à la Ville de Chibougamau.

M. Fortier a identifié les personnages de la première saison de balados. Mme Lavoie-Payeur a ensuite pris le relais avec la participation de son conseil d’administration. Soucieuse d’avoir une représentation inclusive de la région, elle a aussi travaillé avec l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw, qui lui a suggéré des personnages comme Billy Diamond, Bally Husky et Tim Whiskeychan. Les contractuels engagés pour la rédaction des textes ont aussi eu leur mot à dire, certains personnages leur semblant plus inspirants que d’autres.

Des femmes aussi, bien sûr

D’un point de vue personnel, Maude Lavoie-Payeur souligne avoir insisté sur la présence des femmes dans la série de capsules. « C’était mon dada, concède-t-elle. C’est facile à Chibougamau et dans le Nord-du-Québec de prendre des pionniers des mines et d’oublier un peu les femmes mais, au final, pour que la région se développe, ça a pris des hommes et des femmes. Marie-Claude [Duchesne, archiviste de la SHRC] était bien d’accord avec moi sur ce point. »

Parmi celles-ci, on retiendra la fascinante Maud Maloney Watt (1894-1987), qu’on surnommait l’Ange de la baie d’Hudson, en raison de son altruisme, qui ne reconnaissait aucune barrière raciale. Grande voyageuse, Mme Maloney Watt serait la première femme blanche à avoir rallié Kuujjuaq à Sept-Îles en traineau à chien et en canot.

Elle fut aussi la première femme garde-chasse au Québec et a travaillé à la protection du castor dans la région de Waskaganish, où elle est enterrée.

Tim Whiskeychan

De l’avis de Mme Lavoie-Payeur, il n’était pas difficile de trouver des personnages inspirants. Quant à elle, elle a particulièrement aimé l’artiste cri Tim Whiskeychan, parce qu’il est encore vivant. « Ça donne beaucoup de couleurs par rapport à d’autres personnages où on a l’air d’être dans les années 50 », considère la coordonnatrice à la Ville de Chibougamau. « J’ai beaucoup aimé qu’on ait de fiers représentants de la région qui soient encore parmi nous et qui continuent d’impressionner et de faire découvrir le Nord-du-Québec. »

Les capsules, qui durent en moyenne un peu moins de quatre minutes, ont été enregistrées par Radio Matagami; le projet a été réalisé en partenariat avec l’Administration régionale Baie-James. Théoriquement, les capsules consacrées à Alfreda Bizier et Bally Husky, mises en ligne le 6 décembre dernier, étaient les dernières du projet. « Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres saisons », précise Marie-Claude Duchesne.

Circuits historiques

En aout dernier, la SHRC publiait un carnet du patrimoine bâti recensant 24 bâtiments des localités et villes jamésiennes.

Elle travaille à un ambitieux projet triennal de créer des balados consacrés au patrimoine industriel et à l’occupation du territoire du Nord-du-Québec ; on parle ici des anciens sites miniers et de leurs voies d’accès, mais aussi des sites et routes de la traite des fourrures.

Un des trois bailleurs de fonds recherchés a déjà donné son accord pour participer au financement du projet.

La SHRC cherche aussi des subsides pour rénover sa salle d’exposition. « Nous avons plusieurs pièces dans nos archives », explique le directeur de l’organisme, Francis Marcoux. « Il faudrait des présentoirs pour les mettre en valeur. »

En attendant, la SHRC y tient tout de même un petit marché de Noël les 16 et 17 décembre. Sa boutique de livres sera alors ouverte et une exposition de la peintre Stéfanie Thompson aura lieu. La SHRC cherche des membres et à combler des postes sur son conseil d’administration.