Édu-Cœur doit mettre fin à ses activités

Helena Aste Li et Dany Ste-Croix ont décidé de quitter la région et ainsi de mettre fin à la fondation Les œuvres de bienfaisance Édu-cœur. Nous les avons rencontrés quelques jours avant leur départ en compagnie d’Isabelle Doucet, elle aussi impliquée dans cette fondation qui avait pour but d’aider les familles défavorisées du Pérou.

Il est évident que l’heure n’était pas à la fête lorsque le président d’Édu-Cœur, Dany Ste-Croix, nous a rencontrés en compagnie de son épouse, Helena Aste Li, et d’une autre personne impliquée dans la fondation, Isabelle Doucet. Ensemble, ils ont fait le bilan des 14 années qu’ils ont travaillé pour apporter de l’aide aux enfants et familles en milieu défavorisé du Pérou. « Nous avons débuté en 2007 à aider les enfants provenant de milieu défavorisé de petits villages en régions éloignées du Pérou pour leur fournir du matériel scolaire. À ce moment-là, nous aidions environ 50 enfants. Trois ans plus tard, le nombre d’enfants était passé à 270. En 2012, nous avons décidé de créer Édu-Cœur dans le but de pouvoir aider encore plus d’enfants, car le besoin était évident. Un an plus tard, soit en 2013, le chiffre de 480 a été atteint. En 2020, c’est le chiffre magique de 550 enfants qui ont pu profiter de l’aide de la fondation. »

Des gens généreux

Helena Aste Li est une Péruvienne d’origine et sa famille demeure encore au Pérou. À son arrivée à Chibougamau en 2003, elle a su s’impliquer dans sa communauté tout en gardant une partie de ses pensées pour des jeunes de son pays qui avaient besoin de nourriture, de soins médicaux, de vêtements et même d’un abri suite à des catastrophes naturelles. « À la suite de discussions avec Dany, nous avons débuté en 2007 à faire parvenir des dons aux enfants du Pérou. Pour cela, nous avons organisé des ventes de garage et des ventes de cartes de vœux. Comme je donnais des cours de musique, à chaque Noël, nous avions un grand concert en compagnie de mes élèves et les profits de ce concert étaient destinés aux enfants du Pérou.

Les gens de la région ont toujours été très généreux. »

Pandémie et déménagement

Dans quelques jours, Helena et Dany quitteront Chibougamau pour Trois-Rivières alors qu’Isabelle et son époux déménageront au Saguenay. « Avec la pandémie que nous vivons, il était devenu difficile de collecter des fonds et nous avons décidé de quitter la région alors que nos deux enfants devaient aller à l’extérieur pour leurs études. À la fin de décembre, nous avons donc demandé la dissolution d’Édu-Cœur », explique Dany Ste-Croix. Pour Helena Aste Li : « Je garde de merveilleux souvenirs de la région alors que j’ai vécu avec des gens chaleureux et généreux. »