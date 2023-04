Embauche de travailleurs étrangers pour venir en renfort chez IGA

Clément Breton, propriétaire du marché d’alimentation IGA à Chibougamau, doit se tourner du côté de l’embauche de travailleurs étrangers pour combler, en partie, ses besoins en main-d’œuvre.

Cinquante employés sont sur le livre de paie du marché d’alimentation, mais il en manque une quinzaine pour combler les postes vacants. « Comme partout ailleurs nous sommes confrontés à ce défi. Il nous manque des employés dans tous les départements du magasin », explique Clément Breton, propriétaire, depuis quatre années, du marché d’alimentation IGA. Lorsqu’on lui demande pour quelles raisons il semble difficile, depuis la pandémie, de trouver le personnel requis, il explique : « On dirait que les 15-25 ans sont disparus du marché de l’emploi. On ne les voit pas. C’est dans cette tranche d’âge qu’on a de la difficulté à recruter. »

Travailler plus

Le manque d’employés exige davantage d’implication de la part des employés en poste pour combler les besoins de la clientèle.

« Par exemple, dans le département des viandes, des bouchers font régulièrement de 15 à 20 heures en supplémentaire par semaine. Une situation qu’on ne vivait pas auparavant », ajoute celui qui est également propriétaire du marché d’alimentation Tradition à Chapais depuis 2001.

Recrutement à l’étranger

Pour venir en renfort à l’équipe de travail, trois travailleurs étrangers arriveront d’ici un mois ou deux.

« Deux cuisiniers et un boucher qui proviennent de la Tunisie et du Maroc s’ajouteront au personnel du magasin. Ils ont dix ans d’expérience dans le domaine. Nous avons également entrepris d’autres démarches pour embaucher deux Sénégalais. »

Clément Breton désire ajouter deux travailleurs étrangers par année dans son entreprise.

« Il faut être patient. Les démarches sont très longues. J’ai débuté les mécanismes d’embauche de ceux qui arrivent bientôt durant la pandémie. Ça donne une idée du temps qu’il faut prévoir pour réussir ce long processus. »

Avantages concurrentiels

Lorsqu’on désire faire carrière au Marché d’alimentation IGA Clément Breton, des plans de formation sur mesure permettent aux travailleurs de faire carrière dans le domaine.

« Au niveau de l’alimentation, on offre à nos gens des programmes vraiment intéressants. De plus, c’est nous qui payons les couts et nos employés bénéficient d’une assurance salaire avantageuse. Sans oublier qu’ici l’esprit d’équipe permet aux travailleurs de travailler dans un climat exceptionnel. »

Pour ceux qui désirent postuler un emploi au marché d’alimentation IGA Clément Breton, faites parvenir votre CV à l’adresse : igachibougamau@gmail.com.

