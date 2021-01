Encourager la jeunesse et favoriser le développement avec Emplois d’été Canada

Les députés d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou et d’Abitibi-Témiscamingue, Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire, invitent les organismes, les entreprises et les employeurs du secteur public à soumettre leurs demandes pour le programme Emplois d’été Canada 2021 (EÉC).

En accordant une aide financière aux employeurs pour l’embauche de gens âgés entre 15 et 30 ans, ce programme contribue à offrir aux jeunes des expériences de travail de qualité, d’améliorer et de développer leurs compétences et de faciliter l’accès au marché du travail pour ceux qui font face à certains obstacles.

« Le programme Emplois d’été Canada est un programme particulièrement intéressant pour notre région, car il tient compte des priorités que nous avons établies localement tout en contribuant à développer des compétences essentielles à notre développement. D’autant plus dans une perspective de relance de plusieurs secteurs affectés par la pandémie, ce programme devient un outil concret pour nombreux employeurs qui souhaitent former la relève dans leur secteur d’expertise. C’est donc en ce sens que nous invitons les employeurs de la région à déposer leurs demandes avant le 29 janvier 2021 », ont déclaré Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire, députés du Bloc québécois.

Afin de soutenir les demandeurs, des séances d’information sous forme de webinaire sont accessibles aux participants potentiels afin d’obtenir des renseignements généraux sur le programme. Pour de plus amples informations, les employeurs intéressés peuvent s’informer auprès de l’administration du programme via leur site Internet : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/12/csj.html, ou en contactant le bureau du député fédéral de leur circonscription.