Entrevue avec le nouveau DG de la Ville

Depuis la fin de mai, suite au départ de Jean-Sébastien Gagnon, la Ville de Chibougamau a un nouveau directeur général. Alain Landry sera le nouveau grand responsable des employés de la Ville. C’est un homme qui occupait déjà un poste similaire en Beauce.

Homme d’expérience

Alain Landry a travaillé pendant toute sa carrière dans le monde municipal. Au cours des dernières années, il occupait le poste de directeur général et trésorier de la Municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce dans la région de Chaudière-Appalaches, une ville d’environ 5 000 habitants. « Ça fait maintenant une trentaine d’années que je suis directeur général de municipalités. J’ai toujours œuvré à cette fonction depuis que je suis sorti de l’université. La différence ici, c’est que je ne serai pas également trésorier puisque la Ville a son propre département des finances », souligne monsieur Landry.

Le Nord

La question qui vient évidemment sur toutes les lèvres : pourquoi avoir choisi Chibougamau ? C’est amusé que le nouveau DG de la municipalité a répondu « Mais pourquoi pas? » D’ailleurs, c’est la première question qui lui a été posée lors de son entrevue d’embauche par le comité de sélection nous avoue monsieur Landry. « Beaucoup de personnes me posent la question. En vérité, il me reste environ une dizaine d’années à travailler. Je finissais ma carrière à Saint-joseph-de-Beauce où je bougeais. L’opportunité était là. J’en ai discuté avec mon épouse et on a pris une décision familiale, soit celle de venir relever ce nouveau défi. »

Quitter les hivers plus doux de la Beauce pour ceux plus rudes du Nord-du-Québec pourrait en déranger plusieurs, mais pas le nouveau directeur général de la Ville de Chibougamau. « Je suis originaire de la Côte-Nord, dans le coin de Baie-Comeau. J’avais envie de revivre certaines activités qu’on pratique là-bas comme c’est le cas ici. M’éloigner des grandes villes, je ne suis pas du tout mal à l’aise avec ça », dit-il.

Quand on est gestionnaire de carrière, comment se passe l’arrivée dans une nouvelle structure? Quelles sont les priorités? Depuis son arrivée, en poste au début du mois, monsieur Landry a commencé par rencontrer le personnel qui est déjà en place, autant les gestionnaires que les cols blancs, les cols bleus et même les pompiers.

« Présentement, je suis en mode écoute. Je veux apprendre à connaitre les gens, la structure. La Ville de Chibougamau fonctionnait avant mon arrivée. Il y a des façons de faire qui sont en place ici, alors je veux les connaitre. Le monde municipal, moi, je le connais, mais chaque Ville a ses particularités, ses mœurs et coutumes et, présentement, c’est de cela qu’il faut que je m’imprègne », a-t-il comme vision.

La première étape était de rencontrer les humains. Dans les prochaines semaines, monsieur Landry veut visiter les installations de la ville. « Je veux voir derrière la scène », lance le nouveau directeur. Depuis son arrivée, il profite de ses soirées pour se promener dans sa nouvelle ville, mais il veut aussi découvrir les dessous de celle-ci.

Depuis maintenant quelques années, la Ville de Chibougamau a beaucoup travaillé sur sa structure administrative afin de la rendre plus efficace. Est-ce que le nouveau directeur général est confortable avec ce genre de structure? « À première vue, oui. La vision qu’avait monsieur Gagnon et la structure qu’il a montée avec le conseil municipal me plait énormément. Je ne suis pas quelqu’un qui veut tout diriger. Je travaille en équipe. Je veux travailler avec mes directeurs. Je veux les responsabiliser. C’est ma façon de fonctionner. Mais avec ce que j’ai vu jusqu’à maintenant, les gens en place sont des professionnels et je ne vois vraiment pas de problème pour tout de suite », répond-il.

Un principe que ne perd pas de vue monsieur Landry est l’approche client. « Il faut être à l’écoute du citoyen. On ne peut pas toujours dire oui, question de budget et de capacité de payer des citoyens, mais il faut écouter les gens », affirme monsieur Landry.

Ce dernier aura de beaux défis puisqu’il devra jongler avec des travaux importants dans le secteur de transition, mais ce type de travaux, selon lui, sont choses fréquentes dans le monde municipal et il n’en sera pas à son premier chantier important. « Je ne suis tellement pas inquiet que ma nouvelle demeure est justement dans ce secteur », conclut le nouveau Chibougamois.