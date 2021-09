Environnement, premières nations et développement économique au menu

La semaine dernière a eu lieu le seul débat prévu dans la présente campagne électorale fédérale pour les candidats de la circonscription d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. Le débat organisé par la Chambre de commerce de Val-d’Or a pu être écouté par l’ensemble de la population de la circonscription et a regroupé la plupart des partis, soit Sylvie Bérubé (Bloc québécois) la député sortante, Steve Corriveau (Parti conservateur), Lise Kistabish (Parti libéral), Pauline Lameboy (Nouveau Parti démocratique) et Didier Pilon (Parti vert). Ils ont débattu sur trois thèmes majeurs soit l’environnement, les premières nations : enjeux et réconciliation et finalement le développement économique.

Environnement

Après leur présentation d’ouverture, les candidats ont eu à se prononcer sur le thème de l’environnement. Tous ont reconnu qu’il faut agir pour protéger et même sauver à certains égards l’environnement et que leurs partis devaient s’impliquer sans attendre. Le candidat du Parti vert, Didier Pilon, a lancé le cri du cœur le plus senti sur l’urgence d’agir. « Je suis jeune, c’est un enjeu qui touche particulièrement ma génération. Les études démontrent qu’il reste à peine 10 ans pour agir… Si nos cibles ne sont pas atteintes, les changements vont être irréversibles. »

Premières nations : enjeux et réconciliation

De tous les thèmes proposés lors du débat, ce fut sans contredit le plus émotif de tous. La candidate du NPD, Pauline Lameboy, qui est issue de la nation crie, a livré un touchant message, pointant les candidats allochtones. « Vous ne savez pas ce que nous ressentons nous comme premières nations », faisant référence aux restes de 215 enfants retrouvés enterrés sur un site d’un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. « La réconciliation, c’est un mot. Mais c’est avec des actions que ça va se faire. C’est avec de la compréhension, de nation à nation. » La candidate libérale, Lise Kistabish, a renchéri : « Nous avons perdu des enfants, des enfants qui sont partis et qui ne sont jamais revenus à la maison alors que nous pensions qu’ils étaient en sécurité… Je favorise le dialogue, la réconciliation, mais il faut mettre de l’eau dans notre vin pour réussir à s’entendre. »

Développement économique

Le dernier thème de la soirée touchait au développement économique. Sur ce sujet, la candidate libérale a dû défendre les décisions du gouvernement libéral de conserver les aides financières qui, selon les autres candidats, ont nui à l’économie, particulièrement en ce qui concerne la rareté de la main-d’œuvre. Le candidat du Parti conservateur a prôné l’abolition de ces aides gouvernementales à l’exception de celles accordées au monde des arts et du tourisme. « Il faut suspendre les programmes fédéraux d’aide, tels que la PCU et la PCRE. Il est temps de permettre aux entreprises d’ici de retrouver leurs employés et aussi la fierté de nouveau contribuer à l’effort économique régional. »

Également dans cette portion du débat, la candidate sortante du Bloc, Sylvie Bérubé, a dû défendre son bilan. Elle a cependant fait remarquer que, dans la circonscription, ce n’est pas un besoin de création d’emplois mais un besoin d’humains qui est le vrai enjeu. « La problématique, présentement, c’est l’attraction et la rétention des gens. On ne veut pas des emplois parce que nous en avons. On veut des humains. C’est la problématique que nous devons régler présentement. »

En conclusion du débat, le public était invité à poser des questions aux candidats. Ce fut la portion la plus difficile de la soirée alors que chacun devait répondre à des sujets qu’ils n’avaient pas préparés. Le sujet des ainés a été abordé, l’eau potable dans les communautés et la pénurie de main-d’œuvre. Somme toute, un débat qui n’a pas fait beaucoup d’éclat mais qui a permis à la population de connaitre les candidats qui ne sont pas tous venus dans la région pour rencontrer la population.