Essart 49e | Pour louer nos œuvres aux entreprises d’ici

Pendant tout le mois de septembre, une exposition d’art provenant d’artistes locaux se tiendra au Club de golf de Chibougamau/Chapais. L’évènement permettra en finale, aux artistes, de louer leurs œuvres à des entreprises du secteur.

« On va inviter les entreprises du Nord-du-Québec. Les entrepreneurs pigés au hasard pourront, aux termes de l’exposition, choisir des œuvres qui seront louées pendant une année, » explique Marianne Dumas, instigatrice d’Essart 49e qui en est à sa première édition. « Par la suite, ils pourront ou bien acquérir le ou les œuvres ou encore les remettre aux artistes. »

Nord-du-Québec

L’évènement régional vise les artistes du Nord-du-Québec. « Les artistes ne proviendront pas seulement de Chibougamau / Chapais. Nous avons reçu des confirmations d’exposants provenant de Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Mistissini et Radisson. Certains proviennent des communautés et d’autres s’ajouteront d’ici le début d’Essart 49e. C’est très excitant et on a bien hâte que l’évènement ait lieu », ajoute-t-elle.

Avant même la tenue de l’exposition, plusieurs entreprises ont confirmé leur intérêt à réserver des œuvres. « Plusieurs se sentent vraiment touchés par ce que nous leur proposons. Certains de nos partenaires dont l’étude des notaires Truchon & Larouche va en louer. Nous avons également comme partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), l’administration régionale Baie-James (ARBJ), Lettrage Waldi, Chibougamau Latitude nordique et BABA. »

Vitrine exceptionnelle

Essart 49e permet à des artistes, via une activité de réseautage, de faire connaitre leurs œuvres et d’établir un pont entre ceux-ci et les entreprises. « Ce n’est pas tout d’être un artiste. S’il n’y a personne d’intéressée à notre travail, ça ne sert pas à grand-chose. À Chibougamau, nous n’avons pas pignon sur rue pour nos artistes. Essart 49e vient combler cette lacune. »

L’évènement se terminera le 30 septembre par un cocktail aux entreprises, formule 5 à 7, avec comme partenaire la Microbrasserie Maître Renard. La jeune chanteuse, Lou-Anne Fortin, sera présente pour toute la soirée. « Il s’agit d’une activité à voir et à ne pas manquer », conclut Marianne Dumas.

Mentionnons qu’Essart 49e se tient en même temps que les Journées de la culture.