Faire l’épicerie : Une aventure digne des périples d’Indiana Jones

Depuis maintenant plus d’un mois, notre vie a complètement changé. Ce qui était banal et routinier est devenu compliqué et beaucoup moins amusant. Je suis de ceux qui aiment faire son épicerie. Je m’y rends trois à quatre fois par semaine, au gré de ce que j’ai envie de cuisiner. Maintenant tout a changé.

Dès mon arrivée dans le stationnement, je sens que mon expérience ne sera pas vraiment comme d’habitude. Peut-être que c’est moi qui extrapole mais il me semble que les gens ont un drôle de regard. Ils ont l’air en mission. D’ailleurs, en ouvrant la porte de la voiture, la trame du film Indiana Jones et le temple maudit me trotte dans la tête.

Première étape : faire son entrée. Celle-ci qui était non accessible la semaine dernière est maintenant devenue la sortie. Bon « ça va ben aller! » que je me dis… Après l’étape de la sélection du panier et le nettoyage des mains, je fais mon entrée. Oups! Il y a maintenant un nouveau mur ici. Je découvre aussi qu’il y a des flèches par terre. Ça aussi, c’est nouveau. Je ne suis pas habitué à suivre un chemin préétabli pour faire mon marché. D’ordinaire, je vais et je viens sans vraiment me soucier des détails. Mais là, pas le choix, avec le regard que me jette la dame quand j’ai découvert que je déambulais dans le mauvais sens. Je me rallie!

Les distances ne sont pas évidentes à respecter. Les gens sont nerveux, je devrais dire même, anxieux. Bon… j’ai mis une canne dans mon papier, juste parce que je lui avais touché. Il faut ce qu’il faut, y parait! J’ai oublié un ingrédient 2 rangées plus tôt. Désolé, mais on va changer de recette. Je ne reviens pas sur mes pas… la dame est peut-être encore là!

Dernière étape : les caisses. Enfin, un sourire, enfin… Merci, madame la caissière.

J’ai bien sûr romancé mon histoire, mais pas tant que ça. J’aime faire mon marché. Cependant, en ces temps hors du commun, l’expérience est un peu moins agréable. Je veux quand même remercier les gens qui travaillent dans les supermarchés. Ils font tout un travail. Ils me font un peu penser à Indiana Jones où, derrière un simple professeur d’université, se cachait un aventurier émérite. Derrière chaque employé de supermarché, se cache aussi une sorte de héros. Nourrir les gens, ce n’est pas rien. Les épiceries sont des services essentiels et les propriétaires et leurs employés font tout en leur pouvoir pour nous servir le mieux possible avec des produits de qualité tout en nous protégeant. Je les remercie profondément.

Merci de faire plus que votre possible pour que nous puissions faire notre épicerie en toute sécurité en attendant un retour à la normale.