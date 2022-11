Faites la différence en supportant les Banques alimentaires du Québec à la SAQ

La Société des alcools du Québec (SAQ) ajoute sa voix à celle des Banques alimentaires du Québec (BAQ), en appelant ses clients et l’ensemble des Québécois, à être généreux en contribuant aux besoins criants des BAQ, et ce, aux quatre coins du Québec.

« Depuis un an, le nombre mensuel de demandes d’aide alimentaire auxquelles répond notre réseau a bondi, passant de près de 1,9 million à plus de 2,2 millions, soit une hausse de 20 %. Et ces chiffres sous-estiment probablement l’ampleur réelle de la situation. L’inflation et les effets économiques de la pandémie, notamment, mettent une pression inédite sur toutes les banques alimentaires. C’est pourquoi nous avons besoin du support de la SAQ et de la générosité de ses clients dans le contexte que nous vivons présentement » a déclaré Martin Munger, directeur général des BAQ.

Ainsi, du 24 au 30 novembre inclusivement, chaque client de la SAQ et tous les Québécois sont invités à supporter les BAQ dans une de nos quelques 400 succursales ou encore en ligne. Trois façons simples de contribuer : 1) Faire un don à la caisse en succursale; 2) Contribuer en ligne sur le site Internet des Banques alimentaires du Québec; 3) Et comme c’est le cas en tout temps, acheter un produit d’emballage aux couleurs de la SAQ et une partie des profits sera versée directement aux BAQ.

« Depuis 13 ans maintenant, la SAQ supporte avec fierté les BAQ. Cette cause, c’est celle portée par nos 7 000 employés dans toutes les régions du Québec. Campagne après campagne, ceux-ci s’impliquent activement, se lancent des défis amicaux entre collègues, entre magasins, et ce, toujours avec le même objectif : faire une différence pour des milliers de gens dans le besoin dans nos communautés. Alors que les demandes d’aide alimentaire sont en hausse de manière exceptionnelle, tous nos employés répondent à l’appel des BAQ pour les soutenir. Nous invitons nos clients à faire de même » a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Depuis 2009, la SAQ a remis près de 14 M$ au réseau des BAQ. Ces fonds permettent de répondre aux demandes d’aide qui lui parviennent, de supporter divers projets, dont l’acquisition d’équipements essentiels à la réalisation de sa mission. Forte de cette contribution et celle de ses clients, la SAQ est le plus important partenaire financier des BAQ.