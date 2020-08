Fénelon pourrait assurer l’avenir économique de Matagami

La Ville de Matagami a officialisé à la mi-juillet une entente de collaboration avec la société minière Wallbridge qui pourrait exploiter un site minier au plus tôt en 2021. Ce site est situé à quelques kilomètres de la ville de Matagami. Cette entente vient à point alors que la mine Matagami de Glencore, un employeur majeur, doit cesser ses opérations au cours de l’année 2022.

La mine Matagami produit un concentré de zinc et de cuivre et est exploitée par la minière Glencore. La mine, qui emploie plus de 300 personnes, comprend trois sites miniers actifs, soit le site Mine Lac Matagami où se situe le concentrateur, le parc à résidus miniers et la mine Bracemac-McLeod. Selon les réserves identifiées, la mine sera en opération jusqu’au début de l’année 2022.

À l’annonce de la fermeture, le défi était de taille pour les élus du Matagami, soit de conserver ces emplois bien rémunérés dans le secteur. Bien que la compagnie Glencore continue l’exploration de ses propriétés, il était primordial pour les élus d’avoir une alternative pour ne pas perdre les travailleurs miniers. Le maire, René Dubé, travaille depuis plusieurs années sur le projet de la faille Sunday Lake où sera située la future mine Fénelon. L’acquisition par la minière Wallbridge en 2016 et les bons résultats des dernières opérations de forage ont accéléré les choses.

Entente

La Ville de Matagami a donc officialisé cette entente de collaboration avec la minière Wallbridge. L’entente avec la minière dont le siège social est situé à Lively en Ontario, porte sur la maximisation des retombées économiques pour Matagami en ce qui concerne le transport, l’expédition et la construction de la future mine. Elle vise aussi à maximiser les opportunités d’affaires et à offrir des emplois stables et à long terme pour les travailleurs de Matagami. Le maire Dubé est conscient aussi que le « timing » est idéal puisque la fin d’exploitation de Glencore chevauchera celle du début de Wallbridge. Ceci aura pour effet de faciliter le changement de site de plusieurs travailleurs miniers sans devoir quitter la région.

« Nous savons que nous devrons relever un défi économique important au cours des prochaines années et nous faisons tout en notre possible pour offrir un maximum d’opportunités d’emplois pour nos travailleurs et de débouchés pour nos entreprises locales. Il faut que la communauté se mobilise et réalise que notre avenir minier, pour ce que l’on en connait, c’est le projet Fénelon » a expliqué le maire Dubé.

Le nouveau projet

Le projet Fénelon, de la compagnie Wallbridge, se situe à l’ouest de Matagami à environ 75 km de la ville du maire René Dubé. La future mine est située le long de la faille Sunday Lake. Le projet a été acquis en octobre 2016 par Wallbridge pour un prix d’achat de 3,7 M$ qui a, par la suite, fait l’acquisition complète du site en mars 2020 dans le cadre d’une transaction au montant de 110 M$.

Après le succès des travaux de forage, la première estimation des ressources minérales de la société est attendue pour le milieu de 2021. Le projet représente un potentiel très important de plusieurs millions d’onces d’or. Cela a pour effet de pouvoir assurer l’avenir économique de Matagami. La minière qui est en période finale d’exploration pourrait débuter les opérations d’extraction quelques mois à peine à la suite du dépôt des estimations de ressources conforme au règlement 43-101. Jusqu’à maintenant, la réserve annoncée montre un stock d’or qui confirme une possibilité d’exploitation s’échelonnant sur plusieurs années.

« La population de Matagami peut avoir l’assurance que nous déployons tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que cette entente soit un succès. Une des composantes essentielles est évidemment l’aménagement de la route d’accès vers le site minier et nous venons d’ailleurs de terminer une étude détaillée des couts de réalisation. Les résultats sont extrêmement intéressants et nous sommes optimistes que la route prendra forme dans un avenir rapproché » a renchéri M. Dubé.

La conclusion de l’entente de collaboration est un premier pas concret vers l’établissement d’une relation profitable entre la communauté et l’industrie pour le développement d’un secteur à très fort potentiel.