Feu à Chapais : une journée déterminante

Les équipes de la SOPFEU ont travaillé tard hier soir pour maximiser les chances de contenir le feu le plus possible. À l’heure actuelle, l’incendie n’est pas encore maitrisé.

En point de presse ce matin, la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a souligné qu’aujourd’hui serait une journée déterminante au niveau du feu et de sa maitrise, mais aussi à savoir quand les gens évacués pourront regagner leur domicile.

La mission est de protéger la ville et de faire en sorte que les résidents évacués puissent réintégrer leur domicile. Les efforts se concentrent sur le flanc nord pour limiter sa progression dans cette direction. L’objectif de la journée est de terminer la ligne mécanisée qui a pour but de retirer la végétation.

La mairesse a parlé du feu comme étant un ennemi invisible. « On ne voit pas le feu de la ville, on ne voit pas la fumée non plus, mais ce n’est pas parce qu’il n’est plus présent », a-t-elle affirmé.

« La météo et les conditions font en sorte que l’on doit encore plus redoubler de prudence », dit-elle. Elle insiste sur le fait qu’il faut limiter le plus possible les déplacements en forêt.